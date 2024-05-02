Министр энергетики встретился с работниками Таласского ПЭС

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев проверил наличие необходимых материалов и их качество для ремонта подстанции, трансформатора и другого оборудования на складе ТПЭС на осенне-зимний период.

Кроме того, он пообщался с работниками ТПЭС и выслушал их проблемы и предложения. В последнее время, поскольку клиенты оплачивают электроэнергию с помощью установки умных счетчиков и приложения "Мой свет", инспекторам, принимающим платежи, поручено рекомендовать и передавать их другим службам.

Также он ознакомился с состоянием спортзала на базе Таласского ПЭС, поручил отремонтировать интерьер спортзала и отремонтировать раздевалку и санузел, чтобы энергетики могли заниматься спортом после работы. Он отметил, что данные мероприятия станут прекрасной возможностью повысить интерес молодых энергетиков и привлечь их к работе.

Министр ознакомился и с завершающими этапами подготовительных работ к церемонии открытия ГЭС "Бала-Саруу", расположенной в Манасском районе Таласской области, и ходом работ по реконструкции подстанций 110/10 кВ "Покровка" и "Кара-Арча".