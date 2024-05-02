Погода
$ 88.70 - 89.20
€ 94.60 - 95.60

Министр энергетики встретился с работниками Таласского ПЭС

126  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев проверил наличие необходимых материалов и их качество для ремонта подстанции, трансформатора и другого оборудования на складе ТПЭС на осенне-зимний период.

Кроме того, он пообщался с работниками ТПЭС и выслушал их проблемы и предложения. В последнее время, поскольку клиенты оплачивают электроэнергию с помощью установки умных счетчиков и приложения "Мой свет", инспекторам, принимающим платежи, поручено рекомендовать и передавать их другим службам.

Также он ознакомился с состоянием спортзала на базе Таласского ПЭС, поручил отремонтировать интерьер спортзала и отремонтировать раздевалку и санузел, чтобы энергетики могли заниматься спортом после работы. Он отметил, что данные мероприятия станут прекрасной возможностью повысить интерес молодых энергетиков и привлечь их к работе.

Министр ознакомился и с завершающими этапами подготовительных работ к церемонии открытия ГЭС "Бала-Саруу", расположенной в Манасском районе Таласской области, и ходом работ по реконструкции подстанций 110/10 кВ "Покровка" и "Кара-Арча".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436823
Теги:
Таласская область, энергетика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  