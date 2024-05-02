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Экс-глава полиции Талдыкоргана осужден на 11 лет за изнасилование

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Бывший начальник полиции Талдыкоргана Марат Куштыбаев осужден на 11 лет за изнасилование, передает КазТАГ.

"Приговором суда К. признан виновным по пункту 5) части 2 статьи 120 (изнасилование с применением насилия к потерпевшей, лицом при выполнении служебных обязанностей) УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. В соответствии с частью 1 статьи 49 УК лишен К. специального звания "полковник полиции", - сообщили в Талдыкорганском городском суде корреспонденту КазТАГ во вторник.

Инцидент произошел 12 ноября 2023 года.

"К., являясь начальником управления полиции города Талдыкорган, в здании управления полиции, а именно в своем служебном кабинете совершил изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, при выполнении служебных обязанностей", - уточнили в суде.

Напомним, о том, что Куштыбаев подозревается в том, что изнасиловал в служебном кабинете девушку, доставленную в полицию, стало известно 13 ноября. Позже начальника полиции задержали и водворили в ИВС. Суд над экс-полицейским начался в закрытом режиме 28 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/436824
Теги:
изнасилование, Казахстан, МВД
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