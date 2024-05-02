Евразийство: экономика, справедливость, БРИКС и евразийская мечта

Последние годы в любом споре о евразийстве неизбежно рождается по крайней мере одна истина: если объединяться Центральной Азии и России, то объединение не должно основываться только на экономических связях. Но и экономическую составляющую никто не отменял. И она сегодня важна как никогда – учитывая многие процессы, происходящие в мире.

Может ли евразийство стать ответом на вызов социально-экономического неравенства? Каким образом и на каких принципах должны выстраиваться евразийские трансграничные экономические и научно-технические взаимодействия? Не пора ли Кыргызстану последовать примеру многих стран и присоединиться к БРИКС?

Эти и многие другие вопросы рассматривались 30 апреля на круглом столе "Влияние мировой турбулентности на социально-экономическое положение евразийского пространства". Этот круглый стол стал вторым в серии мероприятий "Честный разговор о Евразии: пространство, задачи и будущее".

Дискуссия прошла с участием заместителя министра экономики и коммерции КР Назарбека Малаева, экс-министра иностранных дел КР Аликбека Джекшенкулова, научного сотрудника НИСИ при Президенте КР Шерадила Бактыгулова, Улана Адамалиева (аналитический клуб "Сингулярис"), декана факультета международных отношений КРСУ Алексея Куликовского, президента товарно-сырьевой биржи ЕАЭС Михаила Петрова. Зарубежные гости: Виктор Ким – секретарь-координатор Коорсовета организаций российских соотечественников в Таджикистане, научный сотрудник Института философии, политологии и права НАН Таджикистана; Айгерим Оспанова (Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева); Денис Борисов – доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского госуниверситета экономики и управления; Антон Беднов – журналист-международник (Россия).

На связь по видео выходила научный сотрудник ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, аналитик Фонда Горчакова Дарья Сапрынская.

На круглом столе также присутствовали студенты-международники бишкекских вузов.

Мероприятие состоялось по инициативе ОФ "Ой-Пикир" при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Открывая дискуссию, бывший министр иностранных дел Кыргызстана Аликбек Джекшенкулов остановился на политической обстановке в мире. "Если десять лет назад можно было смело подписывать договоры о присоединении к ЕАЭС, то сейчас в обществе есть разные толкования, разные взгляды. Если человек больше думает о будущем, жизнь получается более созидательная, более успешная. Я думаю, что будущее Кыргызстана – в составе Евразийского союза. Сейчас миром руководят тщеславие и другие негативные качества политических элит. Национальные интересы той или иной страны не учитываются. Но посмотрите, что сегодня мы получаем от евразийских стран – и в частности от России: нефтепродукты, хлеб, масло, металл, лес… Где находится Кыргызстан, а где – Европа? Если бы мы были ближе к Европе, был бы другой коленкор.

Настал момент, когда Кыргызстан должен проводить прагматичную политику. И пора говорить не о Евразийском экономическом союзе, а о евразийском пространстве. И то, что сегодня укрепляется ось Пекин-Москва, это будет во благо всему евразийскому пространству и, конечно, странам Центральной Азии и Кыргызстану".

Заместитель министра экономики и коммерции КР Назарбек Малаев: "Кыргызстан торгует со 161 страной мира, и во внешней торговле мы придерживаемся принципа многополярности. Пытаемся взаимодействовать со всеми странами в интересах нашей страны. Что касается евразийской интеграции… Период пандемии показал, что вопросы биобезопасности очень тесно связаны с вопросами экономической безопасности. И, являясь членом ЕАЭС, Кыргызстан видел преимущество всего союза по сравнению с возможностями одной страны.

Членство в ЕАЭС дает нам продовольственную, энергетическую безопасность.

К сожалению, сейчас есть такие проблемы, как санкции. Мы все это понимаем. И, соблюдая многополярность во внешней торговле, стремясь увеличить товарооборот, мы выполняем все договорные обязательства. Со всеми международными организациями, включая и БРИКС. БРИКС тоже можно рассмотреть с точки зрения евразийской интеграции и защиты наших национальных интересов".

- Думаю, это бы не повредило нашей внешней политике и нашим национальным интересам, если мы подадим заявку в БРИКС, - добавил Аликбек Джекшенкулов.

Шерадил Бактыгулов в своем выступлении тоже говорил о сотрудничестве Центральной Азии (и Кыргызстана в частности) с Российской Федерацией, которая является "нашим локомотивом" - крупнейшим торговым партнером, крупнейшим инвестором, крупнейшим реципиентом наших мигрантов. Жители Центральной Азии в то же время сталкиваются с угрозами и вызовами, которые носят транснациональный характер, и их решение находится в сфере транснационального сотрудничества.

Решать нынешние глобальные проблемы невозможно в одиночку, здесь нужна кооперация. Выступающий перечислил и проблемы, требующие коллективного решения: увеличение внешнего долга страны, безработицы, социального неравенства, выброса парниковых газов, террористических атак… Евразийская интеграция как раз и призвана помочь нам преодолеть все эти угрозы.

У нас, к сожалению, преобладает торговое сотрудничество и мало проектов инвестиционного характера. Вот этому надо уделить особое внимание.

Шерадил Бактыгулов сформулировал "евразийскую мечту" - по аналогии с американской: стабильность, мир и согласие, счастье для всех народов Евразии, развитие экономик. Возможно, это пока неосуществимо, но мечта есть мечта.

По видеосвязи к обсуждению присоединился Таджикистан в лице Виктора Кима. "Мировая турбулентность, - сказал эксперт, - это закономерное явление, и понимая это, можно избежать некоторых потерь и справиться с некоторыми трудностями. Но иногда мы искусственно создаем внутреннюю или региональную турбулентность. Она непредсказуема. Поэтому, не решив проблему региональной турбулентности, мы будем нести больше потерь от турбулентности мировой.

Объединению, союзу нужна идея, а не только экономические выгоды. И политика должна быть последовательной и цельной: если мы вместе, значит, вместе. Есть непонятные моменты. Недавно мы общались с российскими историками, и некоторые из них до сих пор не могут определиться: нужна вообще России Центральная Азия или нет? Связывает ли нас что-то?

Надо цельно подходить к этим вопросам. И тогда не будет вопросов о перспективах ЕАЭС".

Гость из Новосибирска Денис Борисов тоже отметил хаотичную природу международных отношений. "Клубок противоречий привел к нынешнему глубокому кризису. Печатные станки ведущих мировых акторов привели к инфляции и стали размывать фундамент мировой экономики. Все проблемы, которые накопились в западной экономике, начали экспортироваться на весь мир.

2010-2020 гг. – десятилетие активного творчества незападных государств. Россия предлагает Евразийский экономический союз как некую альтернативу, поскольку стало понятно, что нужно отделяться и выходить из зоны влияния западных экономических держав. Эту инициативу поддержали другие участники СНГ. И свою интеграцию мы начали с санкций (в 2024 году после присоединения Крыма на Россию наложили достаточно серьезный блок санкций). Но сегодня благодаря ЕАЭС сохраняется самостоятельная, суверенная экономическая политика в странах – его членах. И в 2022 году Россия смогла устоять под санкциями благодаря тому, что есть ЕАЭС. Все это говорит о том, что союз даже в очень неблагоприятных условиях сохраняет стабильность и работоспособность экономики.

Центральная Азия участвует во всех глобальных проектах и находится в центре евразийской кооперации. Это предъявляет особые требования ко всем сторонам".

Алексей Куликовский считает, что в 2015 году Кыргызстан сделал важный шаг, присоединившись к ЕАЭС: это новый импульс отношениям со странами, с которыми Кыргызстан связывает длительное прошлое. Некоторое время назад произошла определенная дезинтеграция, но сейчас идет обратный процесс интеграции на экономическом уровне.

Улан Адамалиев согласился с предыдущими выступающими в том, что Кыргызстан может развиваться только в интеграции с другими странами – особенно с дружественными, входящими в ЕАЭС. Но если говорить о мировой турбулентности, сейчас на все мировые государства влияют военные конфликты, которые очень отличаются от прежних. Они развиваются в разных точках и имеют тенденцию к росту. "Границы размыты, нет понятия "фронт – тыл". Ведутся информационные войны. Возможны точечные диверсии, которые могут иметь серьезные последствия и для нашей страны. Мы должны быть к этому готовы".

С точки зрения журналиста-международника Антона Беднова из Москвы, главные вызовы безопасности региона – борьба с терроризмом и наркотрафиком, проблемы энергетики и воды, а также гуманитарные проблемы. В мире существуют деструктивные силы, делающие все, чтобы посеять раздор между народами Евразии. Многие СМИ, получающие финансирование с Запада, спекулируют на вопросе трудовой миграции. Для обеспечения безопасности в регионе необходимо сотрудничать в рамках таких организаций, как ЕАЭС, ШОС, ОДКБ.

Эксперт из Казахстана Айгерим Оспанова поделилась опытом сотрудничества в гуманитарно-педагогической сфере на уровне казахских и российских вузов.

Президент ТСБ ЕАЭС Михаил Петров высказался более жестко: "Все процессы, происходившие долгие годы, были западной удавкой (которая всегда была у нас на шее, мы просто к ней привыкли). А то, что происходит сейчас, можно описать так: хозяин потерял под ногами почву, упал, а мы вынуждены его тащить… Кризис пришел к катастрофической ситуации, а мы по-прежнему не хотим и не можем избавиться от ошейника".

Если мы сейчас не примем меры и не отсечем их эмиссию от наших активов, то в ближайшее время нас ждут катастрофические последствия. Вспомните африканские страны, где булка хлеба стоила миллиарды… Вот это – наше ближайшее будущее.

Все спрашивают: какая идея у евразийства? – заключил Михаил Петров. - Да очень простая идея. Справедливость. Равноправие. Никакого другого наполнения у евразийства быть не может".