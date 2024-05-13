Останемся без воды? Почему дефицит возник даже в Кыргызстане

Кыргызстан - единственная страна в регионе, водные ресурсы которой полностью формируются на собственной территории, но и здесь последние несколько лет заметно обострилась проблема дефицита поливной воды, пишет немецкая международная телекомпания DW.

По данным ООН, страны Центральной Азии ежегодно теряют до 2 млрд долларов из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов на международной конференции "Дефицит гидроресурсов в Центральной Азии: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях", которая в конце апреля состоялась в Бишкеке.

К тому же, по прогнозам Всемирного банка, к 2050 году на фоне демографического роста в странах Центральной Азии до 90-100 млн человек (в настоящее время - более 79 млн человек. - Ред.) ожидается, что дефицит воды составит 25-30%. При этом потребность в водных ресурсах, используемых для земледелия, может возрасти уже к 2030 году на 30%.

Наладить водоучет и восстановить ирригационные системы

О том, что в Кыргызстане в последние годы заметно ощущается нехватка поливной воды говорят как эксперты, так и фермеры. Эксперт ФАО ООН по сельскому хозяйству, водным ресурсам и ирригации Матраим Жусупов рассказывает о тревожной тенденции: "У нас вегетационный период - май, июнь, июль, август. Именно в этот период воды не хватает: нехватка воды 50 процентов - последние 10 лет".

Он поясняет, что дефицит поливной воды обусловлен несколькими причинами. Одна из них заключается в том, что в Кыргызстане пропускная способность ирригационных каналов не позволяет вместить требуемый объем воды. Эксперт уточняет, что на сегодняшний день КР использует только 8-9 миллиардов кубометров воды, хотя по межгосударственным соглашениям республика имеет право использовать порядка 12-13 миллиардов. "То есть, вода есть, но требуемая вода не вмещается в наши каналы...", - отмечает собеседник.

Жусупов разъясняет, что во времена СССР Кыргызстан специализировался, в основном, на животноводстве, а "само земледелие было направлено на производство кормовых культур". Поэтому "для Кыргызстана, по сравнению с соседними странами, устанавливали норму водопотребления почти в два раза меньше. Отталкиваясь от этой нормы, были построены и ирригационные каналы". Эксперт также отмечает, что около 70 процентов внутрихозяйственных ирригационных систем требуют восстановления и модернизации, на это необходимо примерно 600-650 млн долларов.

Среди прочего, Матраим Жусупов указывает на то, что следует наладить и водоучет: "У каждой культуры имеется свой режим орошения. И это связано с поливными нормами, количеством и продолжительностью поливов, чтобы это сельскохозяйственное растение получило требуемую воду по технологии. Очень хромает у нас водоучет. Если на государственных системах какие-то водоизмерительные сооружения, у нас называется гидропосты, ведут учет, а у хозяйственных почти не ведется. И у них сознание: чем больше воды, тем больше урожая - ложные представления".

"Проблем хватает, воды не хватает"

Представитель крестьянско-фермерского хозяйства Иссык-Кульской области Андрей Киашко подтверждает, что проблема с поливной водой во многом возникает из-за того, что нет должной организации и контроля со стороны тех, кто распределяет воду. "В прошлом году просто очень много погорело. Кто-то поливал, сколько хотел, у них полегли урожаи из-за того, что слишком много полива сделали. А у половины сгорел урожай, потому что им не досталось воды. В прошлом году был бардак", - сетует он.

Андрей делится: "Проблем хватает, воды не хватает". Он обращает внимание на то, что поля сейчас, в основном, в частных руках, и каждый хочет полить в определенное время, что приводит к очередям. "Чтобы полив получился вовремя, это вообще надо по головам идти", - говорит собеседник. Он также замечает, что, например, в советское время кормовые или зерновые культуры сажали на больших площадях. "И они знали, что сейчас это поле 100 гектар, они поливают кормовые травы, а это поле зерновые. Это было просто. Сейчас же на каждом поле можно найти что угодно: поля делятся по 50-55 гектаров, на которых от 10 до 20 хозяев".

Директор компании "Талас дыйкан" Ислам Атакеев тоже выражает точку зрения, что нужен мониторинг как по использованию водных ресурсов, так и по посадке культур, чтобы обеспечивать торгово-внутреннюю безопасность и экспортное направление. Сам он занимается экспортом бобовых культур, поэтому не понаслышке знает, с какими проблемами сталкиваются фермеры.

Атакеев отмечает, что "все каналы - союзного периода, поэтому у нас очень большие потери воды, то есть, нам надо переходить на капельные системы, дождевальные системы, и чтобы каналы у нас были бетонированные или имели пластиковые покрытия, чтобы вода просто так под землю не уходила". Помимо этого, он рассказывает, что в связи с малым количеством водохранилищ, БСРов (бассейн суточного регулирования. - Ред.) и их небольшими размерами не удается набрать тот запас воды, которого хватило бы на лето.

Строительство водохранилищ не решит проблему дефицита воды

О том, что водохранилища обеспечивают водой только часть орошаемых земель, говорит и заместитель директора Службы водных ресурсов Абдыбай Джайлообаев. По его словам, в настоящее время в Кыргызстане - 1 миллион 24 тысячи гектаров орошаемых земель, а "имеющиеся водохранилища дают гарантию обеспечения водой только для 253 тысяч гектаров земли, это практически только одна четверть существующих земель".

Примечательно, что в начале 2024 года власти страны заявили, что в числе приоритетных направлений - ирригационный сектор. Помимо восстановительных работ каналов, гидросооружений и скважин, в планах - реконструкция и строительство водохранилищ, бассейнов декадного и суточного регулирования. Абдыбай Джайлообаев признает, что строительство водохранилищ в какой-то мере снизит и стабилизирует необходимое водопотребление, но не будет стопроцентной гарантией решения проблемы дефицита поливной воды. Собеседник добавляет, что еще один болезненный вопрос - это кадры: проектировщиков, которые имели соответствующую квалификацию, опыт и знания по строительству таких сооружений, сейчас в стране нет.

Вода станет товаром

Однако, в отличие от других центральноазиатских стран, Кыргызстан - единственная страна в регионе, водные ресурсы которой полностью формируются на собственной территории, и в этом ее гидрологическая особенность. В связи с этим нередко поднимается вопрос, может ли Кыргызстан торговать водой? "Все стремительно идет к тому, что вода будет товаром", - говорит заместитель директора Службы водных ресурсов Абдыбай Джайлообаев. Он отмечает, что численность населения растет, а доля воды уменьшается, в том числе и из-за изменения климата.