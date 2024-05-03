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"Хизб ут-Тахрир" запрещает талибам сближаться с Россией и Казахстаном

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- Светлана Лаптева
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"Хизб ут-Тахрир" запрещает талибам сближаться с Россией и Казахстаном. Об этом пишет в своем телеграмм-канале "Спутник-Афганистан".

"Группировка считает Россию "колониальной державой" и историческим врагом ислама и мусульман наравне с США, Китаем и Европой, а Казахстан - ее прокси, призывая не забывать "преступления" России в Афганистане, Сирии, Средней Азии, на Кавказе и в Африке.

"Хизб ут-Тахрир"* утверждает, что на сближение с талибами** Россия идет, только руководствуясь текущим интересом обхода западных санкций и поиска новых транзитных маршрутов - но он может и измениться, как в 2003 году, когда Москва внесла талибов в перечень террористических организаций. Движение призывают отказаться от оценки происходящих в мире процессов через призму национальных афганских интересов и отталкиваться исключительно от исламских приоритетов"

Напомним, что Х.Т. внесена в список запрещенных организаций в РФ и во многих других странах.


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URL: https://www.vb.kg/436828
Теги:
Талибан
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