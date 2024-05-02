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Дорога к звездам: молодежь стран СНГ думает о покорении космоса

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- Анвар Ажиев
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Космическое пространство является уникальной "площадкой" для международного сотрудничества. О космосе, как о месте приложения рук всех землян, независимо от их расовой принадлежности, мечтал главный теоретик межпланетных полётов Константин Циолковский. Об этом же не раз в своих выступлениях в разных уголках мира говорил первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин. Кстати, в этом году у космического первопроходца юбилей – Юрию Алексеевичу могло бы исполниться 90 лет, пишет Asia-today.news.

Однако во второй половине ХХ века у стран, претендовавших на мировую гегемонию, появилось желание превратить космос в арену военного соперничества. Для этого США, Канада, Япония, Франция, Великобритания начали сотнями выводить на орбиту спутники-шпионы. Советскому Союзу и Китайской народной республике пришлось на этот вызов отвечать.

Тот же Константин Эдуардович Циолковский называл космос "колыбелью человечества". А разве может считаться нормальной такая ситуация, когда кто-то стремится уничтожить собственную колыбель, собственный дом смертоносным лазером или ядерным зарядом? Конечно же, нет!

Как вернуть космическому пространству его изначальное предназначение, сделать его мирной стройплощадкой и лабораторией для общественно полезных экспериментов? Об этом – и не только – шла речь в Волгоградской области в рамках международного инклюзивного турнира по фиджитал-БПЛА. Его при поддержке администрации региона провела АНО "Уникальный мир". Участие в мероприятии приняли около сотни детей и подростков с ограниченными возможностями по здоровью. На берега Волги ребята съехались со всего СНГ, что лишний раз доказывает интернациональный характер сотрудничества в сфере освоения космоса. Ещё Советский Союз громко, на весь мир, заявил, что на орбите найдётся место всем: и русскому Юрию Гагарину, и украинцу Павлу Поповичу, и казаху Токтару Аубакирову, и азербайджанцу Мусе Манарову, и многим-многим другим. Собственно, потому советская космонавтика и находилась в авангарде науки, что её создавали представители всех без исключения народностей СССР.

О необходимости взять на вооружение положительный опыт прошлого много говорилось на международном научно-просветительском фестивале "Ю.А. Гагарин – герой нашего времени", который состоялся в Москве и был посвящён юбилею первого космонавта. Для открытия фестиваля в Армению, Кыргызстан и Таджикистан были командированы в буквальном смысле "высокие люди" – российские космонавты. Это Сергей Корсаков, Пётр Дубов и Арутюн Кивирян – они побывали соответственно в Бишкеке, Душанбе и Ереване. Но не просто побывали, а выступили с лекциями, рассказами о подготовке к полётам, о научных изысканиях, о подвигах своих коллег.

С замиранием сердца слушали космонавтов школьники, гимназисты и студенты. Можно не сомневаться, что выступления "космических" гостей оставили след в их душах, заставили задуматься о профессии, связанной с превращением космического пространства в арену мирного человеческого труда. Если, как и 70 лет назад, во времена Гагарина, Титова, Терешковой и Комарова, молодые жители постсоветских республик объединят свои усилия, свои знания, свою волю, свои таланты и свой энтузиазм, то можно не сомневаться: мирная дорога к звёздам станет намного короче.


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URL: https://www.vb.kg/436837
Теги:
Россия, СНГ, космонавтика, Кыргызстан
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