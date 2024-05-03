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Принятие закона об НКО: КР на верном пути к сокращению иностранного влияния

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Первый пошел: в связи с принятием в Кыргызстане закона об иностранных представителях Фонд "‎Сорос-Кыргызстан" (ФСК) заявил о прекращении своей деятельности в республике. На этом фоне отчаянно заистерили прозападные СМИ, общественные и политические деятели, начав пугать широкую общественность массовым исходом американских и европейских "благодетелей" и надвигающимися в связи с этим социальными проблемами. В то же время люди, трезво оценивающие последствия частых вмешательств США и их союзников во внутренние дела государства, увидели в этом шаге открытое признание истинных причин присутствия фонда в КР.

Фонд "‎Сорос-Кыргызстан" - первое НКО, решившее прекратить свою деятельность в нашей стране. По факту ФСК объявил о реорганизации и закрытии еще в конце прошлого года. Что, кстати, не удивительно, поскольку за несколько месяцев до этого 93-летний Джордж Сорос передал ключи от лавки и контроль за своими миллиардами старшему сыну – 37-летнему Александру. Вскоре стало известно, что новый глава соросовской империи закрывает проекты во множестве стран, смещая фокус и географию деятельности организации.

Между тем, закрытие офиса ФСК в Кыргызстане весьма драматично связали с законом об НКО. Организация даже выпустила обращение по этому поводу, в котором скорбно сообщила, что не может продолжать работать из-за "репрессивного нового закона".

К чему этот спектакль, спросите вы? Думается, таким образом соросовцы хотели добавить веса словам многочисленных прозападных организаций о том, что принятие закона об НКО "повлечет за собой сокращение финансирование программ, реализуемых через некоммерческие организации. И показать, что вот, мол, началось - мы уходим.

К слову, о репрессивности принятого закона об НКО. Этот документ не предполагает закрытие организаций некоммерческого сектора, а лишь устанавливает государственный контроль за деятельностью тех из них, которые финансируются из-за рубежа. Также он предусматривает ответственность за ведение организацией непрофильной деятельности, а также за вмешательство в политические процессы. А если ФСК не нравятся новые правовые стандарты, регулирующие их работу в КР, то получается, что деятельность фонда была не такой уж и безобидной для нашей страны.

Несмотря на то, что закон об НКО никак не влияет на деятельность организаций, задействованных в социальном секторе, его принятие вызвало шквал недовольства со стороны наших западных партнеров. По этому поводу публичные послания, предостережения и прочие заявления сделали, наверное, все международные НКО, осудившие этот шаг "как угрозу демократическому управлению и гражданскому обществу". А организация Civil Rights Defenders даже предложила агентствам и членам Европейского союза ограничить сотрудничество с нашей республикой.

Впрочем, дальше всех в противостоянии закону об НКО в Кыргызстане зашел американский госсекретарь Энтони Блинкен, написавший в адрес президента Садыра Жапарова письмо, содержащее похожие на угрозы предостережения относительно принятия документа и последствий этого.

Надо сказать, что глава нашего государства ответил очень достойно. В ответном послании Садыр Жапаров подчеркнул, что принятие закона о некоммерческих организациях не противоречит международным нормам, а США вежливо попросил не вмешиваться в дела нашей страны.

"‎Заметьте, что как во время визита Акылбека Жапарова в США, так и во время визита Дэвида Кэмерона в Кыргызстан, ни слова не прозвучало критики по поводу принятия закона об НКО, обсуждались только бизнес-проекты. Казалось бы, Жапарова должны были подвергнуть остракизму, но этого не было. Это связано с тем, что некоммерческие организации [в Кыргызстане] давно перестали выполнять функции, которые на них возлагали. К примеру, в кемпир-абадском деле, НКО не сыграли ту роль, на которую рассчитывали [их спонсоры]. А не получилось, потому что НКО, которые занимаются политикой, коррумпированы, они делают бизнес вместе с представителями на местах таких организаций как USAID и т.д. Получилась некая кормушка неправительственного сектора", - говорит политолог Марс Сариев.

Вместе с тем, по словам Сариева, не все некоммерческие организации ведут деструктивную деятельность. Большая их часть (по оценкам эксперта, свыше 90%), занимаются полезным делом - поддерживают женщин, сирот, инвалидов, экологические проекты и т.д.

"‎Но из них есть те, которые занимаются политикой, продвигают либеральные ценности. То есть небольшой процент НКО работает на подрыв государства. На прекращение их деятельности и направлен принятый закон. При этом если НКО, действительно, занимается благородным делом, оно спокойно будет отдавать отчеты в наши фискальные органы. Там посмотрят, увидят, что деньги идут на сирот, инвалидов, что политических мотивов нет, и никто ничего им не скажет", - продолжил Марс Сариев.

Таким образом, сколько бы западники не рисовали нам, что НКО для нашей республики - манна небесная, в реальности есть нюансы. США и их сторонники имеют богатый опыт использования некоммерческих организаций для дестабилизации политической обстановки в различных странах, проведения "цветных революций". Часто для подготовки почвы они используют подконтрольные медиа и активистов, финансируют организацию и проведение протестов.

"Уход "Сороса" можно считать признанием в деструктивной деятельности. Хочу отметить, что 70% своего финансирования они, действительно, направляли на помощь, но 30% - деньги на организацию переворотов. "Цветные революции" во многом финансировались за счет ФСК. Разведка всегда так делает, занимается благотворительностью для прикрытия истинной деятельности", - заключил политолог.

Выходит, что принятие закона об НКО - это необходимый для республики шаг, позволяющий пресечь внешнее вмешательство в дела республики и ограничит деструктивное западное влияние. Тем более, как свидетельствуют масштабы донорского финансирования, направляемого США и ЕС в Кыргызстан, ставки очень высоки. Только USAID за пять лет выделило миллионы долларов ($10 млн) на поддержку 12 средств массовой информации и еще $21 млн на противодействие российской пропаганде. Это ли не прямое доказательство того, что нас пытаются втянуть в геополитическое противостояние? Причем, вопреки нашим национальным интересам.

Сегодня прозападные НКО в Кыргызстане активно трудятся, они выполняют заказ заокеанских хозяев, стремясь подорвать исторические, экономические и культурные связи Бишкека и Москвы. Сейчас это главная цель Вашингтона, надеющегося сохранить текущий мировой порядок. При этом, ни энкэошников, ни тех, кто им платит не волнует тот факт, что партнерство с Россией - стратегически важная вещь, поскольку от уровня взаимоотношений наших стран напрямую зависит благосостояние простых граждан республики, а также экономический и политический суверенитет Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/436844
Теги:
НПО, Кыргызстан, Сорос-Кыргызстан
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