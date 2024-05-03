Память - это прежде всего реальные дела

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" накануне празднования Дня Победы 9 мая приглашает всех кыргызстанцев стать участниками акции "Сохраним памятники Победы!". Для этого нужно привести в порядок не только памятники, посвященные Великой Отечественной войне, но и могилы участников войны.

"Раз уж МВД Кыргызстана приняло решение из интересов безопасности граждан отменить шествие "Бессмертного полка", то мы можем почтить память героев ВОВ подобного рода акциями.

В Кыргызстане мы хотим позвать всех, для кого слова о памяти не пустой звук, прийти накануне 9 мая, да и в сам праздник, на братские захоронения, чтобы почтить память героев и привести в порядок могилы. Такие места в Кыргызстане есть в Оше, Джалал-Абаде и Канте. В Бишкеке есть братское кладбище "Кызыл-Аскер".

Также можно на гражданских кладбищах отыскать заброшенные могилы участников войны. Представьте, какая это будет силища, если все участники "Бессмертного полка" примут участие в этой акции.

К сожалению, в Кыргызстане много говорят, но мало делают для реального целенаправленного увековечивания памяти наших фронтовиков. На всех мероприятиях называют одни и те же фамилии героев и одни и те же воинские части. А ведь героями были тысячи и тысячи солдат и офицеров. Помнить, значит искать и искать, если не получается найти данные о погибших и пропавших без вести, то еще рассказывать о них", - говорят поисковики.

Да, "Бессмертный полк" в Кыргызстане временно запретили, но кто может реально запретить народу провести эту акцию, не выходя за рамки запрета ". Если вы помните и хотите рассказать о своих родных или каких-то героях, говорите об этом в онлайн формате: записывайте ролики и публикуйте фотографии. Затем идите дальше, от слов к делу - сдавайте имеющиеся документы и фотографии в архивы и музеи. Важно сохранить и увековечить память о самых близких и родных.

Для меня, как для поисковика и журналиста, "Бессмертный полк" в онлайн формате - это что-то вроде попытки систематизации массива информации о фронтовиках и вкладе в Великую отечественную войну Киргизской ССР и всего советского народа.

Так уж сложилось, но пока в Министерстве обороны КР нет мемориального научно-исследовательского отдела, который занимался бы поиском и сбором информации о фронтовиках. Пока не проведена большая работа по сканированию всех имеющихся с войны документов, чтобы все было внесено в базу "Памяти народа" и ОБД "Мемориал". У самих же поисковиков нет бюджета для проведения такой вот мемориальной работы.

Но все это не означает, что государство не должно вкладываться в вопрос увековечивания памяти. Это надо для того, чтобы все документы не были потеряны, чтобы все имена и биографии участников ВОВ, в том числе и пропавших без вести, остались в памяти последующих поколений. Это надо делать сейчас, пока все бумажные носители окончательно не рассыпались, ведь прошло уже 79 лет. Большинство документов в архивах их-за ненадлежащего хранения утрачены и поэтому каждый листочек важен сегодня. Это может стать чьей-то последней надеждой, а, вдруг, там какая-то цифра, которая поможет найти еще одного солдата. К сожалению и это надо признать, сегодня в обществе мало понимания, что это очень важно!

Честно, страшнее всего сейчас смотреть в глаза детям погибших солдат ВОВ, которые даже на склоне своих лет до сих пор не теряют надежды узнать что-то о своих отцах, не вернувшихся с войны. Что ни говори, а айтматовские "солдатенки" имеют на это право. Они и в детстве многое перенесли, да и в последующем пережили развал СССР, перестройку и так далее. Они пока есть, но их также как ветеранов войны с каждым днем становится все меньше и меньше.

Поисковая и исследовательская работа важна именно для Кыргызстана. Тем более, что у нас не такие большие массивы архивов, как в других странах. Например, в соседних странах создали электронные "Книги Памяти и провели сверку документов периода Великой Отечественной войны. В Узбекистане выявили сотни новых имен и данных, построив даже парк и музей Победы на целый квартал в Ташкенте. Сохранение каждой крупицы памяти о той войне – это поклон погибшим и пропавшим без вести! Это как посыл для молодых - каждое имя и государство помнит своих героев. В этом для меня справедливость Дня Победы и глубинный смысл Памяти.

Кыргызстан сегодня может и должен развернуться в сторону сохранения имеющихся документов, сохранения историй каждой семьи о Великой Отечественной войне и о каждом герое.

Есть еще одно направление, которое мы упускаем. Всех возмущает снос памятников освободителям от фашизма на территориях Европы, и стран бывшего Советского Союза. А кто на системной основе приглядывает за братскими захоронениями наших земляков в других странах? Все ли помнят, что за могилами наших солдат до сих пор ухаживают в России, Беларуси и других странах. В этой связи напрашивается вопрос: а что мы сами делаем для приведения наших братских кладбищ в порядок? Как сохраняем памятники на захоронениях Героев Советского Союза, полных кавалеров орденов Славы и всех остальных фронтовиков?

У нас никак не прописано это законодательно, то есть нет даже паспортизации захоронений воинов по Кыргызстану, а должны быть. Это очень важно для понимания феномена Памяти о Великой Отечественной войне.

Поисковое движение "Наша Победа Биздин Жениш" каждый год накануне Дня Победы приглашает всех желающих на братское кладбище "Кызыл Аскер", чтобы вместе прибраться и покрасить звездочки. Там, помимо воинского кубика, где похоронены умершие от ран в 1941-1946 годах, есть гражданское кладбище, где также покоятся множество участников войны. Ко многим уже давно никто не приходит.

Где бы вы ни жили в Кыргызстане, можно не только привести в порядок могилку, но и попытаться найти информацию о бойце на портале "Память народа", где хранятся документы обо всех фронтовиках, в том числе и не вернувшихся с войны. Потом можно направить информацию в Минобороны Кыргызской Республики либо на мой телефон, координатора поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" Светланы Лаптевой - 0555-923-603 (ватсап, телеграмм) или электронную почту ptahasvet@mail.ru.