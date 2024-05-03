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В Ташкенте прошла церемония открытия нового здания посольства Кыргызстана

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В рамках рабочей поездки в город Ташкент председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов приняли участие в официальной церемонии открытия нового здания Посольства Кыргызской Республики.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров и Премьер-министр Абдулла Арипов посадили во дворе посольства саженцы.

После осмотра выставок, посвященных 80-летию Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, а также кыргызско-узбекским двусторонним отношениям, они оставили запись в книге почетных гостей.

На мероприятие также были приглашены послы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Турции, Таджикистана, Туркменистана в Узбекистане, диаспоры, этнические кыргызы и местные жители.

Также для гостей была установлена юрта.

Справочно: количество граждан Кыргызстана, въезжающих и выезжающих на территорию Узбекистана в год превышает 1 млн человек, а число постоянных и временных жителей - около 6,5 тысяч, кроме того, проживает более 400 тыс. этнических кыргызов.


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URL: https://www.vb.kg/436852
Теги:
посольство, Узбекистан, Кыргызстан
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