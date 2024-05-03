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Президент Колумбии объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем

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Президент Колумбии Густаво Петро объявил, что Богота с четверга прекращает дипломатические отношения с Израилем. Действия израильской армии в Газе он назвал геноцидом палестинского народа, сообщает Би-би-си.

Еще раньше Колумбия приостановила закупки оружия у Израиля.

"Завтра [в четверг] дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны… потому что их правительство и президент занимаются геноцидом", - заявил Петро на первомайской демонстрации в Боготе.

Колумбийский президент и в прошлом неоднократно в резких выражениях критиковал войну против группировки ХАМАС, напавшей на Израиль 7 октября.

"Если Палестина умрет, то и человечество умрет", - сказал Петро под аплодисменты собравшихся, которые держали пропалестинские плакаты.

Израильские власти назвали слова Петро антисемитскими и разжигающими ненависть и заявили, что позиция колумбийского президента равнозначна восхвалению ХАМАС.

"История запомнит, что Густаво Петро решил встать на сторону самых отвратительных монстров, известных человечеству, которые сжигали младенцев, убивали детей, насиловали женщин и похищали невинных гражданских лиц", - написал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в соцсети Х.

Конфедерация еврейских общин Колумбии выступила с заявлением, в котором назвала отношения двух стран братскими и призвала "поддерживать эти связи, оставляя открытыми каналы для диалога".

Радикальная палестинская группировка со своей стороны назвала случившееся "победой".

Израиль начал наступление в Газе после нападения ХАМАС 7 октября, в ходе которого 1200 израильтян были убиты и более 250 взяты в заложники.

С тех пор, по данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, погибло более 34 тысяч палестинцев, а большая часть населения была вынуждена покинуть свои дома.

Израильские власти также сообщали о гибели более 600 своих солдат с начала войны в Газе.


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URL: https://www.vb.kg/436855
Теги:
Израиль, Колумбия
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