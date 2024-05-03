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На лечение пострадавших детей выделены деньги из фонда президента - Ташиев

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На лечение детей, пострадавших в результате наезда мини-грузовика на джайлоо в Сузакском районе, выделены деньги из фонда президента, сообщил заместитель председателя кабинета министров – председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

"Президент Садыр Жапаров поручил мне лично разобраться. Ночью я прилетел из командировки. На лечение детей, которые находятся в реанимации, из президентского фонда выделено по 200 тысяч сомов каждому. Тем, кто получил увечья средней тяжести, - по 50 тысяч сомов. Для тех, кого нужно транспортировать в Бишкек по решению консилиума медиков, выделен самолет".

Ташиев также рассказал, что навестил пострадавших.

"Нельзя сказать, что у них хорошее самочувствие", - заключил он.

Напомним, накануне в Сузаке на мероприятии по сказанию эпоса "Манас" грузовик без водителя наехал на детей и врезался в юрту. Число пострадавших достигло 32 детей от 9 до 16 лет, 18 госпитализированы, двум детям провели операции.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436861
Теги:
дети, Сузакский район, Камчыбек Ташиев
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