Садыр Жапаров навестил детей, пострадавших в результате инцидента в Сузаке

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 мая, в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи БишкекА навестил детей, сбитых грузовиком во время массового мероприятия в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

"Напомним, 10 пострадавших в результате данного инцидента детей, состояние которых оценивается как тяжелое, вчера, 3 мая, специальным самолетом доставили в Бишкек.

Глава государства побеседовал с врачами, родителями детей и сопровождающими их родственниками. Он поручил привлечь лучших специалистов для заботы о здоровье детей и обеспечить необходимыми лекарствами.

Президент Садыр Жапаров в разговоре с родителями детей выразил глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркнул, что по результатам работы комиссии будут предприняты меры в отношении тех, кто проявил халатность к мерам безопасности на массовом мероприятии".