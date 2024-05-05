Погода
$ 88.62 - 89.55
€ 94.75 - 95.75

В Бразилии из-за наводнений погибли 39 человек

117  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проливные дожди, обрушившиеся на южный штат Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул, привели к гибели 39 человек, сообщает ASIA-Plus со ссылкой на Reuters.

Управление гражданской обороны штата заявило, что около 70 человек числятся пропавшими без вести. По меньшей мере 24 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, поскольку дожди затронули более половины из 497 городов штата.

"Эти цифры могут существенно измениться в последующие дни, когда мы получим доступ к большему числу регионов", – заявил губернатор штата Эдуардо Лейте.

Целые города в речной долине Такуари полностью затопило водой. В некоторых городах улицы превратились в реки, дороги и мосты разрушены. Ливни также стали причиной оползней и частичного разрушения плотины на гидроэлектростанции.

В Порту-Алегри, столице штата, река вышла из берегов, а затопленные улицы перекрыли доступ к центральным кварталам города.

Штат находится в географической точке пересечения тропической и полярной атмосферы, что привело к формированию погодной модели с периодами сильных дождей и засухи. Эта модель становится всё более интенсивной из-за глобального потепления, считают местные учёные.

Проливные дожди уже обрушивались на Риу-Гранди-ду-Сул в сентябре прошлого года. Тогда из-за наводнения погибли 50 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436870
Теги:
Бразилия, Наводнение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  