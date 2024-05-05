В Бразилии из-за наводнений погибли 39 человек

Проливные дожди, обрушившиеся на южный штат Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул, привели к гибели 39 человек, сообщает ASIA-Plus со ссылкой на Reuters.

Управление гражданской обороны штата заявило, что около 70 человек числятся пропавшими без вести. По меньшей мере 24 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, поскольку дожди затронули более половины из 497 городов штата.

"Эти цифры могут существенно измениться в последующие дни, когда мы получим доступ к большему числу регионов", – заявил губернатор штата Эдуардо Лейте.

Целые города в речной долине Такуари полностью затопило водой. В некоторых городах улицы превратились в реки, дороги и мосты разрушены. Ливни также стали причиной оползней и частичного разрушения плотины на гидроэлектростанции.

В Порту-Алегри, столице штата, река вышла из берегов, а затопленные улицы перекрыли доступ к центральным кварталам города.

Штат находится в географической точке пересечения тропической и полярной атмосферы, что привело к формированию погодной модели с периодами сильных дождей и засухи. Эта модель становится всё более интенсивной из-за глобального потепления, считают местные учёные.

Проливные дожди уже обрушивались на Риу-Гранди-ду-Сул в сентябре прошлого года. Тогда из-за наводнения погибли 50 человек.