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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции

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Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции Кыргызской Республики.

В поздравлении главы государства говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые кыргызстанцы!

5 мая – это дата, имеющая особое значение в истории суверенной Кыргызской Республики!

День Конституции – это праздник свободы нашего народа, укрепления нашей государственности, созидательного труда и построения справедливого, развитого общества, который призывает всех нас уважать нормы закона, ставить права человека превыше всего, уметь защищать свои права и в то же время чувствовать свою ответственность перед обществом и напоминает нам о том, что на нас лежит большая ответственность перед будущими поколениями.

Наша Конституция имеет не только юридическую силу, но и высокое духовное и культурное значение. Конституция отражает будущие цели и мировоззрение нашего народа и служит основой для определения направления развития нашей страны.

Конституция – особая ценность, символизирующая государственное и гражданское единство. Мы должны беречь и уважать эту ценность.

Важно рассматривать неукоснительное выполнение положений нашей Конституции как гарантию устойчивого развития нашей любимой Родины.

Основной задачей на современном этапе является дальнейшее развитие нашей страны с опорой на ценности, заложенные в Конституции, и соблюдение конституционных норм и требований.

Уважаемые кыргызстанцы!

Еще раз поздравляю всех вас с Днем Конституции, которая является нашей правовой основой и главным документом государства!

Давайте реализуем начатые реформы и достигнем поставленных целей.

Желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия.

С праздником!".


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URL: https://www.vb.kg/436875
Теги:
Конституция, Кыргызстан
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