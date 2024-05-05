Христос Воскресе! Православные христиане сегодня встретили Светлую Пасху

Православные христиане сегодня встретили Светлую Пасху. Радоваться Святому Христову воскресению православные верующие будут в течение ещё сорока дней. Сегодня во всех православных храмах Кыргызстана прошли самые торжественные и радостные службы в году.
- Христос Воскресе! - восклицали священнослужители.
- Воистину Воскресе! - вторили им прихожане.
Воскресение Христа - центральное событие всей Священной истории христианства. О нем повествуют все четыре евангелиста - Иоанн, Марк, Лука и Матфей. Если коротко, вот о чем они рассказывают: Христос был распят и умер на Кресте за грехи всех людей - живших когда-либо от сотворения мира и тех, кто когда-либо будет жить. Праведные Иосиф Аримафейский и Никодим - тайные ученики Христа - сняли с Креста Его тело, положили в высеченный в скале гроб и, закрыв вход в пещеру камнем, ушли, т. к. уже начиналась суббота, праздник иудейской пасхи.
Рано утром на следующий день после субботы женщины - ученицы Спасителя - пришли к пещере, чтобы по традиции помазать тело Иисуса специальными погребальными благовониями - миром. Они увидели, что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру, отодвинут в сторону, а во гробе никого нет: они нашли там только пустые погребальные пелены и платок, закрывавший лицо Христа. На выходе из пещеры мироносиц встретил ангел, возвестивший им, что Христос воскрес!
...В пасхальную ночь Евангелие читают на разных языках, ведь Воскресение Христа касается всех людей, где бы и когда бы они ни жили. В Свято-Воскресенском кафедральном соборе Евангелие звучало сегодня ночью на тринадцати языках, первыми из которых были церковнославянский, русский и кыргызской языки.
После Литургии священнослужители зачитали прихожанам послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
- Восстание из гроба Спасителя прелагает смерть в бессмертие, печаль – в радость, обречённость – в надежду. На Кресте и в Воскресении нам открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви.
Осознание этой всепобеждающей любви Божией побуждает нас к благодарности Создателю и даёт силы преодолевать самые тяжёлые душевные состояния и трудные обстоятельства, возвышает над суетой повседневности, помогает исправить прежние ошибки и разрушает уныние, препятствующее нам полноценно жить и духовно развиваться, - напутствовал Патриарх в своем послании.
После Литургии и весь сегодняшний день на территории храмов освещаются куличи и крашеные яйца.
Традиция красить яйца на Пасху основана на легенде: святая Мария Магдалина пришла с проповедью о воскресении Христа к императору Тиберию, а чтобы не входить к нему с пустыми руками, принесла в подарок куриное яйцо. Император сказал ей, что легче этому яйцу стать из белого красным, чем поверить таким небылицам. И яйцо в его руках сделалось красным.
В понедельник в Бишкек прибудет Благодатный Огонь, за которым в этом году ездил в Иерусалим сам епископ Савватий. "Раздавать" его будут в понедельник в 15.45 в Свято-Воскресенском кафедральном соборе. Оттуда Благодатный Огонь разойдется по всем православным храмам Кыргызстана и домам верующих.