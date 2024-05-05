Христос Воскресе! Православные христиане сегодня встретили Светлую Пасху

Православные христиане сегодня встретили Светлую Пасху. Радоваться Святому Христову воскресению православные верующие будут в течение ещё сорока дней. Сегодня во всех православных храмах Кыргызстана прошли самые торжественные и радостные службы в году.

- Христос Воскресе! - восклицали священнослужители.

- Воистину Воскресе! - вторили им прихожане.

Воскресение Христа - центральное событие всей Священной истории христианства. О нем повествуют все четыре евангелиста - Иоанн, Марк, Лука и Матфей. Если коротко, вот о чем они рассказывают: Христос был распят и умер на Кресте за грехи всех людей - живших когда-либо от сотворения мира и тех, кто когда-либо будет жить. Праведные Иосиф Аримафейский и Никодим - тайные ученики Христа - сняли с Креста Его тело, положили в высеченный в скале гроб и, закрыв вход в пещеру камнем, ушли, т. к. уже начиналась суббота, праздник иудейской пасхи.

Рано утром на следующий день после субботы женщины - ученицы Спасителя - пришли к пещере, чтобы по традиции помазать тело Иисуса специальными погребальными благовониями - миром. Они увидели, что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру, отодвинут в сторону, а во гробе никого нет: они нашли там только пустые погребальные пелены и платок, закрывавший лицо Христа. На выходе из пещеры мироносиц встретил ангел, возвестивший им, что Христос воскрес!

...В пасхальную ночь Еван­гелие читают на разных языках, ведь Воскресение Христа касается всех людей, где бы и когда бы они ни жили. В Свято-Воскресенском кафедральном соборе Евангелие звучало сегодня ночью на тринадцати языках, первыми из которых были церковнославянский, русский и кыргызской языки.

После Литургии священнослужители зачитали прихожанам послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Восстание из гроба Спасителя прелагает смерть в бессмертие, печаль – в радость, обречённость – в надежду. На Кресте и в Воскресении нам открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви.

Осознание этой всепобеждающей любви Божией побуждает нас к благодарности Создателю и даёт силы преодолевать самые тяжёлые душевные состояния и трудные обстоятельства, возвышает над суетой повседневности, помогает исправить прежние ошибки и разрушает уныние, препятствующее нам полноценно жить и духовно развиваться, - напутствовал Патриарх в своем послании.

После Литургии и весь сегодняшний день на территории храмов освещаются куличи и крашеные яйца.

Традиция красить яйца на Пасху основана на легенде: святая Мария Магдалина пришла с проповедью о воскресении Христа к императору Тиберию, а чтобы не входить к нему с пустыми руками, принесла в подарок куриное яйцо. Император сказал ей, что легче этому яйцу стать из белого крас­ным, чем поверить таким небылицам. И яйцо в его руках сделалось красным.

В понедельник в Бишкек прибудет Благодатный Огонь, за которым в этом году ездил в Иерусалим сам епископ Савватий. "Раздавать" его будут в понедельник в 15.45 в Свято-Воскресенском кафедральном соборе. Оттуда Благодатный Огонь разойдется по всем православным храмам Кыргызстана и домам верующих.