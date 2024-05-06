Глава Минэнерго прокомментировал изменения тарифа на электроэнергию в КР

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев высказал мнение по поводу изменения тарифа на электроэнергию в Кыргызстане. По его словам, в стране, согласно Среднесрочной стратегии тарифной политики на 2021-2025 годы, предусмотрено ежегодное изменение тарифа на электрическую энергию на уровень инфляции.

"С первого мая этого года рост составил 10,8 процентов или 11 тыйынов. Меры по ежегодному повышению вызваны необходимостью постепенно приравнять расходы на производство электроэнергии с тарифами для потребителей.

В прошлом, в 2023 году, себестоимость одного кВт/ч электроэнергии составила 2,41 сома, при этом тариф для бытовых потребителей до 1 мая составлял 1 сом. В среднем, выставленный с учетом градации до 700 кВт/ч, дефицит составляет 1,34 тыйына.

С каждого кВт/ч потребляемой электроэнергии создается проблема, которая с каждым годом накапливается, как снежный ком. Часть затрат на подготовку оборудования к большим нагрузкам, которые наступают осенью и зимой, Кабинет министров выделяет из бюджета. Таким образом, средства государства на строительство новых школ, больниц, дорог и других важных проектов направляются на энергетику, при этом проблемы все равно остаются нерешенными.

Энергетические компании уже не планируют строительство новых ГЭС, а лишь занимаются ремонтом оборудования, которое давно отслужило срок эксплуатации.

Если уже сейчас не начать постепенное повышение тарифов и в течение нескольких лет приравнять к себестоимости электроэнергии, то возникает риск полного вывода из строя основного оборудования энергосистемы.

Отрасль, которая должна быть основой экономического развития, нуждается в поддержке. Потребление растет ежегодно на 9-10%, а новые мощности не вводятся. Как мы знаем, в настоящее время дефицит электроэнергии в энергетической отрасли ежегодно составляет 3,5 млрд. кВт/ч.

Полагаю, что 11 тыйынов не составляют значительную сумму для большинства наших граждан. Для тех, кто нуждается в социальной защите, тариф будет 55 тыйынов за 1 кВт/ч. А в высокогорных районах нет ограничений в 700 кВт/ч. Жители этих районов будут платить 1 сом 11 тыйынов.

Планомерное и постепенное повышение тарифов до себестоимости производства электроэнергии - это первый шаг к созданию основы для развития отрасли. Кыргызстан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. Мы можем производить в десять раз больше электроэнергии и использовать наши водные ресурсы рационально. Осталось только поддержать наших энергетиков"- отметил министр =Ибраев