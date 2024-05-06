США предложили выделить Украине еще 50 млрд долларов

Соединенные Штаты ведут переговоры со странами-партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставят Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов (более 46 млрд евро), пишет Bloomberg.

Предполагается, что эта сумма будет погашена за счет прибыли от замороженных российских активов, на которые продолжают начисляться проценты - в основном в странах Европы, уточняет агентство.

В Минфине США и Белом доме идею комментировать отказались. Однако министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила Bloomberg, что подобные обсуждения ведутся. "В идеале мы бы хотели, чтобы в этом участвовала вся "Группа семи", а не Соединенные Штаты в одиночку", - сообщила она.

По данным источников агентства, США настаивают на заключении соглашения уже в июне на встрече лидеров "Группы семи" (G7) в Италии. По словам людей, знакомых с предложением, обсуждение этой темы было трудным, и на достижение соглашения могут уйти месяцы. Большинство европейских стран выступают против прямой конфискации замороженных российских активов и скептически относятся к предложениям, которые могут подорвать стабильность евро или подвергнуть их возмездию со стороны России, пишет Bloomberg.

Источник: dw.com