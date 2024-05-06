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МВД и ГКНБ закрыли ночной клуб в Бишкеке

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В ночь на 4 мая сотрудниками СБНОН МВД совместно с УГКНБ по городу Бишкек в ночном клубе закрытого типа проведены специальные следственные действия направленные на установление фактов сбыта и употребления наркотических средств среди молодежи, а также гостей столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в ходе обыска и других следственных мероприятий у посетителей ночного заведения обнаружены и изъяты разноцветные таблетки неустановленного происхождения, а также флаконы с неизвестным жидким веществом без запаха.

При проверке личностей посетителей клуба установлены граждане иностранных государств, работающие волонтерами и преподавателями в высших учебных заведениях республики. Посетители и работники ночного заведения, с признаками употребления наркотиков, доставлены на медицинское освидетельствование в республиканский центр наркологии и психиатрии. Доставленные не отрицали употребление синтетических наркотиков.

Для проведения следственных действий и профилактической работы в милицию доставлены администраторы, обслуживающий персонал и посетители заведения. По изъятым веществам назначены судебно-химические экспертизы.

В настоящее время заведение опечатано, проводятся следственно-оперативные мероприятия по результатам будут приняты процессуальные решения в отношении владельца ночного клуба.


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URL: https://www.vb.kg/436883
Теги:
ГКНБ, МВД, молодежь, наркотики, Бишкек, досуг
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