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Завершился международный Иссык-Кульский марафон Run the Silk Road

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В Чолпон-Ате 4 мая прошел международный марафон ШОС Run the Silk Road-2024.

Как сообщили организаторы, в церемонии открытия приняли участие заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, заместитель генерального секретаря ШОС Khan Sohail, сотрудники управления физической культуры и спорта, представители местной власти и специально приглашенные гости. В марафоне приняли участие ведущие спортсмены стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и члены национальной сборной Кыргызстана по легкой атлетике.

На старт вышли порядка 3 тыс. бегунов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Беларуси, США, Канады, Чехии, Китая, Республики Корея, Японии, Монголии и многих других стран.

Участники пробежали следующие дистанции:

  1. марафон 42,19 км;
  2. полумарафон 21,97 км;
  3. 10 км;
  4. 3 км;
  5. скандинавская ходьба 10 км.

Призовой фонд абсолютных победителей дистанций 42,2 км и 21,1 км составил 1 миллион 534 тыс. сомов.

Следует отметить, что марафонская дистанция сертифицирована Международной ассоциацией марафонов и гонок (AIMS) в соответствии с правилами Всемирной легкой атлетики (World Athletics).

Марафон включен в календарь соревнований World Athletics.

Организаторы отметили, что марафон - это возможность для спортсменов заработать дополнительные очки для лицензии на Олимпийские игры.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436891
Теги:
марафон, Кыргызстан, Иссык-Куль
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