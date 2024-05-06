Завершился международный Иссык-Кульский марафон Run the Silk Road

В Чолпон-Ате 4 мая прошел международный марафон ШОС Run the Silk Road-2024.

Как сообщили организаторы, в церемонии открытия приняли участие заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, заместитель генерального секретаря ШОС Khan Sohail, сотрудники управления физической культуры и спорта, представители местной власти и специально приглашенные гости. В марафоне приняли участие ведущие спортсмены стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и члены национальной сборной Кыргызстана по легкой атлетике.

На старт вышли порядка 3 тыс. бегунов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Беларуси, США, Канады, Чехии, Китая, Республики Корея, Японии, Монголии и многих других стран.

Участники пробежали следующие дистанции:

марафон 42,19 км; полумарафон 21,97 км; 10 км; 3 км; скандинавская ходьба 10 км.

Призовой фонд абсолютных победителей дистанций 42,2 км и 21,1 км составил 1 миллион 534 тыс. сомов.

Следует отметить, что марафонская дистанция сертифицирована Международной ассоциацией марафонов и гонок (AIMS) в соответствии с правилами Всемирной легкой атлетики (World Athletics).

Марафон включен в календарь соревнований World Athletics.

Организаторы отметили, что марафон - это возможность для спортсменов заработать дополнительные очки для лицензии на Олимпийские игры.

Источник: Кабар