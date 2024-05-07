Клиника ОшГУ готовится провести первые операции по пересадке печени

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил медицинскую клинику ОшГУ. Он ознакомился с подготовительными работами для проведения операций по трансплантации печени и встретился с врачами клиники.

В медицинской клинике открыто отделение трансплантологии, которое в настоящее время оборудуется медицинским оборудованием и мебелью, необходимыми для проведения операций по пересадке печени.

Операция по пересадке печени на базе клиники ОшГУ планируется провести в сотрудничестве с врачами клиники Тургута Озала Университета Инону Турции. В настоящее время пациенты, нуждающиеся в пересадке печени, обращаются и получают консультации врачей. Готовят к операции первых пятерых пациентов. Ожидается, что первые операции будут сделаны в конце мая.