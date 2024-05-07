Армия РФ проведет учения с применением нестратегического ядерного оружия

Генштаб Вооруженных сил (ВС) РФ по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). Об этом 6 мая сообщает "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

"В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что учение будет направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для обеспечения целостности и суверенитета России в ответ на провокации со стороны Запада.

Отметим, НАТО проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. В учениях участвуют все 32 страны - члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных. Сценарием учений стало нападение России на одну из стран НАТО, сообщили СМИ.