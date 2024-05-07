Ролик с Ким Чен Ыном стал хитом на TikTok

Ролик с Ким Чен Ыном под названием "Дружелюбный отец" стал хитом на TikTok, сообщают СМИ.

Она бодра, отличается быстрым темпом и очень легко запоминается - все эти качества делают песню очень похожей на западные поп-хиты.

Однако в ней есть и некие мотивы советской эпохи, а пользователи поколения Z описывают песню как "нечто в стиле ABBA", ставя ее в один ряд с популярной шведской группой.

Поклонники северокорейской музыки рекомендуют и другие хиты - есть всего четыре или пять северокорейских групп, одобренных государством; из них наиболее часто упоминают Pochonbo Electronic Ensemble и женская группа Moranbong Band.

"В Северной Корее есть песня под названием Potato Pride [что можно перевести как "картофельная гордость" - Ред.], которая рассказывает о том, насколько универсален и полезен картофель, если кому-то интересно", - предлагает вариант для плейлиста один из тиктокеров.

Многие американские пользователи не могли не заметить тот факт, что коммунистическая песня стала вирусной в принадлежащем китайцам приложении, в то время как американские законодатели пытаются его запретить.