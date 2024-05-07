Погода
$ 88.57 - 89.38
€ 94.75 - 95.75

Ролик с Ким Чен Ыном стал хитом на TikTok

348  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ролик с Ким Чен Ыном под названием "Дружелюбный отец" стал хитом на TikTok, сообщают СМИ.

Она бодра, отличается быстрым темпом и очень легко запоминается - все эти качества делают песню очень похожей на западные поп-хиты.

Однако в ней есть и некие мотивы советской эпохи, а пользователи поколения Z описывают песню как "нечто в стиле ABBA", ставя ее в один ряд с популярной шведской группой.

Поклонники северокорейской музыки рекомендуют и другие хиты - есть всего четыре или пять северокорейских групп, одобренных государством; из них наиболее часто упоминают Pochonbo Electronic Ensemble и женская группа Moranbong Band.

"В Северной Корее есть песня под названием Potato Pride [что можно перевести как "картофельная гордость" - Ред.], которая рассказывает о том, насколько универсален и полезен картофель, если кому-то интересно", - предлагает вариант для плейлиста один из тиктокеров.

Многие американские пользователи не могли не заметить тот факт, что коммунистическая песня стала вирусной в принадлежащем китайцам приложении, в то время как американские законодатели пытаются его запретить.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436898
Теги:
Северная Корея
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  