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Благодатный огонь уже в Бишкеке: каждый может унести его частичку домой

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- Надежда Хохлова
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Лампадку со святыней в этом году привез из Иерусалима сам епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий. В эти минуты он "раздает" Благодатный огонь верующим.

Благодатный огонь – одна из больших святынь православного христианства. Каждый год накануне Пасхи в храме Воскресения Господня в Иерусалиме происходит удивительное событие: из ниоткуда появляется огонь, который в первые минуты не обжигает. Благодаря чудесному возникновению он именуется Церковью "благодатным".

Схождение Благодатного огня происходит после молитвы Патриарха Иерусалимской Православной Церкви в Кувуклии - маленькой часовне внутри огромного храма Воскресения Господня. Она стоит на том месте, где находилась погребальная пещера Христа и где произошло Его воскресение из мёртвых. Перед тем, как ему войти в часовню, помещение осматривает израильская полиция. Цель этих действий - не допустить наличия предмета или вещества, которые могут вызвать огонь. С Патриархом в часовне находятся наблюдатели от неправославных христианских общин.

По молитве Патриарха в Кувуклии, а затем и во всем храме Воскресения из ниоткуда начинают возникать огненные всполохи, от которых зажигаются сначала тридцать три свечи Патриарха, а затем свечи многочисленных паломников.

Православные христиане не поклоняются Благодатному огню, а относятся к нему, как к живому символу события двухтысячелетней давности, тот самый свет, который видел в гробнице Христа апостол Пётр, прибежавший туда, как повествует Евангелие, чтобы удостовериться в Воскресении Христа.

Унести с собой частичку Благодатного огня в эти дни может каждый верующий. Для этого нужно прийти в храм со свечами и зажечь их от любой лампадки – каждая из них сегодня "приняла" частицу священного пламени. Также его Частицы будут доставлены сегодня другие православные храмы Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/436899
Теги:
Израиль, праздник, Бишкек, Пасха
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