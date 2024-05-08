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Ветераны Вооруженных сил принесли цветы к Вечному огню в Бишкеке (фото)

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- Светлана Лаптева
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Представители ветеранских организаций Кыргызстана, военно патриотических и поисковых движений приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню.

Руководитель ветеранов, проходивших службу на таджикско-афганской границе рассказал, что они уже традиционно приходят на возложение цветов, поскольку считают, что сохранение памяти о дедах и Великой Отечественной войне - это верность традициям, сохранение духа Победителей.

"Каждый кто сегодня служит в армии, все ветераны - мы продолжатели дела наших дедов-победителей. Наши дети с самого раннего возраста посещая тренировки - знают, что они готовятся к защите Родины, мы рассказываем им о подвигах участников войны", - говорит руководитель военно-патриотического клуба морской пехоты Акром Ким.

"Мы впервые на таком большом торжественном мероприятии. Дети выиграли областной конкурс по поисковой работе. И теперь мы в исследовательской поездке по музеям, и пропустить такое событие не могли. Все очень красиво. У нас свой флаг, мы прибыли в форме, и чувствуем, что мы тоже часть этого большого праздника", - добавила руководитель отряда "Учкун" школа села Ичке-Жергез Аксуйского района Иссык-Кульской области Айнура Кангельдиева.


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URL: https://www.vb.kg/436918
Теги:
ветераны, ВОВ, Кыргызстан
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