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В Таджикистане ветеранам ВОВ выплатят почти по 4 тысячи долларов

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В Таджикистане каждому ветерану вручат по 40 тысяч сомони (3 тысячи 663 долларов) от имени главы государства Эмомали Рахмона.

"В канун 79-летия Дня Победы из резервного фонда президента каждому участнику и инвалиду войны выделено единовременное пособие в размере 40 000 сомони", - отмечается в сообщении пресс-службы президента РТ.

Единовременную помощь президента Таджикистана участникам и инвалидам войны раздадут в городах и районах представители правительства страны и исполнительного аппарата президента.

Напомним, в Кыргызстане по распоряжению президента ветеранам войны и труда выплатят по 100 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/436929
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