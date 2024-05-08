В Таджикистане ветеранам ВОВ выплатят почти по 4 тысячи долларов

В Таджикистане каждому ветерану вручат по 40 тысяч сомони (3 тысячи 663 долларов) от имени главы государства Эмомали Рахмона.

"В канун 79-летия Дня Победы из резервного фонда президента каждому участнику и инвалиду войны выделено единовременное пособие в размере 40 000 сомони", - отмечается в сообщении пресс-службы президента РТ.

Единовременную помощь президента Таджикистана участникам и инвалидам войны раздадут в городах и районах представители правительства страны и исполнительного аппарата президента.

Напомним, в Кыргызстане по распоряжению президента ветеранам войны и труда выплатят по 100 тысяч сомов.