В Китае два человека погибли при нападении в больнице

Два человека погибли, более 20 пострадали в результате нападения с ножом в больнице в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщил телеканал "Байсин гуаньчжу" со ссылкой на источники.

Сообщается, что нападение произошло в Народной больнице уезда Чжэньсюн провинции Юньнань.

"По предварительным данным, пострадали 23 человека, двух из них спасти не удалось. Все пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

При этом агентство Синьхуа сообщает о десяти пострадавших.

Источник: РИА Новости