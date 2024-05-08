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В Китае два человека погибли при нападении в больнице

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Два человека погибли, более 20 пострадали в результате нападения с ножом в больнице в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщил телеканал "Байсин гуаньчжу" со ссылкой на источники.

Сообщается, что нападение произошло в Народной больнице уезда Чжэньсюн провинции Юньнань.

"По предварительным данным, пострадали 23 человека, двух из них спасти не удалось. Все пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

При этом агентство Синьхуа сообщает о десяти пострадавших.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/436930
Теги:
Китай, нападение, погибшие, пострадавшие, больница
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