Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью Кумтора

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с деятельностью закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, состоялось совещание с руководящим составом предприятия "Кумтор". Акылбек Жапаров отметил, что для государства особенно важно обеспечить бесперебойную и эффективную работу рудника, а также выполнение всех намеченных планов.

Далее он посетил машинный цех предприятия, где ознакомился с состоянием сборки новых экскаваторов и заправочных станций. Проект по автоматизации нефтехранилищ и автозаправочных станций Кумтора позволяет обеспечить тщательный контроль за потреблением топлива.

В настоящее время для обеспечения бесперебойной добычи на руднике используется более 800 различных транспортных средств, техники и оборудования.

Также председатель кабмина посетил основной карьер Кумтора. Здесь полным ходом идут горнодобывающие работы и реализуется проект подземной добычи золота.

Отметим, что в феврале текущего года на месторождении Кумтор был дан старт проекту подземной добычи золота, который позволит добыть около 115 тонн золота.

В ходе ознакомления с работой золотоизвлекательного завода предприятия было отмечено, что установлено новое оборудование, которое подобно рентгеновскому аппарату позволяет обеспечить должный контроль входящих и выходящих из помещений завода.

Кроме того, было сообщено, что с 2026 года планируется начать добычу золота из отходов руды, расположенной в хвостохранилище рудника. По предварительным подсчетам, это позволит получить дополнительно 120 тонн золота.

Отметим, что по итогам 2023 года на месторождении Кумтор было добыто 13,567 тонн золота, общая выручка компании составила 848 млн долл. США, а чистая прибыль - 302,5 млн долл.

Акылбек Жапаров ознакомившийся на месте с деятельностью рудника Кумтор, отметил, что после перехода месторождения Кумтор государству происходят значительные изменения. Так, в прошлом году в бюджет страны в виде налогов, социальных выплат и других платежей поступило 17,2 млрд сомов. При общей численности персонала более 3000 человек 99,9 % являются местными специалистами.