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Омурзак Толобеков: Фильм "Манас" станет достоянием мировой общественности

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- Бакыт Басарбек
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1-2 июня в Стамбуле на саммите стран Евразии, Дальнего Востока и Африки, организованном международной компанией "DB CTONEMILE"с при поддержке Центра делового сотрудничества БРИКС, в числе ряда важных международных экономических, социальных и культурных вопросов, состоится обсуждение съемок художественного фильма на основе крупнейшего в мире эпоса "Манас". Об этом редакции vb.kg рассказал сценарист и продюсер фильма Омурзак Толобеков.

По его словам, сразу после этого творческий коллектив фильма, финансовые партнеры и спонсоры определят объем средств и сроки съемок фильма, а также утвердят основной творческий состав.

Кто входит в творческую группу?

- Мы из Кыргызстана, как сценаристы и сопродюсеры фильма, кинорежиссер из США Роджер Янг, исполнительный продюсер из Турции Сердал Кара и другие члены творческой группы. Напомню также, что к участию в этом фильме приглашены мировые кинозвезды.

Если саммит будет организован при поддержке Центра делового сотрудничества БРИКС, будет ли фильм "Манас" финансироваться организациями Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР?

В финансировании собираются участвовать международные корпорации ряда стран. Предстоящий саммит организован нашим главным партнером - международной компанией "DB CTONEMILE", которая совместно со своими партнерами и включила этот крупный кинопроект в повестку дня.

Какие страны будут снимать этот фильм?

- Америка, Китай, Франция, Турция и Кыргызстан

Когда же начнутся съемки фильма "Манас"?

- По итогам саммита 3 июня планируется заключение ряда контрактов. Тогда и будут определены все даты.

Многие искренне рады, что фильм "Манас" станет достоянием мировой общественности, что в свою очередь прославит на весь мир нашу культуру и великий эпос. В тоже время нельзя не заметить, что оппоненты фильма всячески негативно отзываются о нем. Как вы можете это прокомментировать?

- Если Кыргызстан выделил бы средства из госбюджета, то, разумеется, мнение кыргызской общественности было бы учтено. Но в том то и дело, что наш фильм – международный проект. Он будет полностью финансироваться иностранными крупными корпорациями. Если эпос не будет искажен, а наш народ посредством этого великого произведения будет прославлен на весь мир, то нашему народу и государству будет только огромная польза, в том числе и инвестициями. Ведь всем в мире станут интересны наша страна, культура и история, а разве мы все вместе не этого хотим.

Приступая к выполнению этой великой исторической работы мирового значения, крупнейшие международные организации глубоко исследовали этот вопрос с юридической точки зрения. Поэтому все дискуссии и сложности остались позади, и теперь мы подошли к главному этапу нашей работы – началу великого дела.


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URL: https://www.vb.kg/436942
Теги:
кино, Китай, США, Кыргызстан, Манас
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