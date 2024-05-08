ГКНБ задержал лидера международной наркогруппировки по кличке "Шрек"

В рамках возбужденного уголовного дела задержан наркобарон известный в преступных кругах по прозвищу "Шрек", организовавший международный канал поставок наркотических средств с сопредельными государствами. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 29 апреля в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на территории города Ош задержан гражданин КР Я.М.М., у которого обнаружено и изъято наркотическое средство "гашиш" весом 1 кг. Мужчина водворен в СИЗО ГКНБ.

По имеющимся оперативным данным, Я.М.М. является одним из основных наркодельцов Ошской области, контролирующим наибольшую часть наркопотока, осуществлял свою преступную деятельность под покровительством лидеров ОПГ. Задержанный состоит на учете МВД как лидер организованной преступной наркогруппировки. Ранее привлекался к уголовной ответственности на территории Российской Федерации за сбыт и хранение наркотических средств в виде героина.

ГКНБ продолжает работу по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Пострадавших от преступных действий Я.М.М. ГКНБ просит обращаться по тел. 0312 660475, 0312 626504, 03222 70009.