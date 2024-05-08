В Екатеринбурге таксист из Кыргызстана помог пожарным спасти мужчину

На улице Союзной в Екатеринбурге случилось ЧП – загорелась 21-этажная высотка. Двое мужчин из разных квартир, спасаясь от дыма, вылезли из окон и держались за раму из последних сил. Один из них сорвался и погиб. А второго удалось спасти. С крыши ему спустили пожарный шланг, по которому мужчина спустился на кондиционер этажом ниже, после чего разбил окно и пролез в соседскую квартиру.

Это видео уже облетело социальные сети. И многие заметили, что человек, который спустил пожарный шланг, был одет в простую черную куртку и джинсы. Как оказалось, это был простой таксист, который проезжал рядом с домом и не смог пройти мимо чужой беды.

- Я приехал на машине. У меня такси, - рассказал "КП-Екатеринбург" Бобур Каримов. – Смотрю, дом горит, люди наверху кричат. А там дверь открыта. Улицу эту я с детства знаю. Поднимаюсь, а там пожарный со шлангом идет. Смотрю, он устал. Я говорю: "Давай помогу". Поднимаю шланг. Поднялся туда, смотрю, пацан кричит (который сидел на окне). На крыше шланг я привязал к тумбе. Я завязывал шланг и спускал ему. А он потом держался за него и спускался вниз.

Также спасением мужчины в том числе дальнейшим занимались пожарные из звена газодымозащитной службы. Впоследствии его передали в руки медикам.

Источник: Комсомольская правда