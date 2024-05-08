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Фонд "Эл-Ди-Эс Черитиз" улучшает условия в школах Кыргызстана

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В Бишкеке на протяжении многих лет функционирует специализированная школа-интернат №21 для слабослышащих и позднооглохших детей, где обучаются 293 детей. Это место не только предоставляет образование, но и обеспечивает полноценное проживание 146 ученикам. Директор школы Рахат Султанбекова выражает искреннюю благодарность благотворительному фонду "Эл-Ди-Эс Черитиз", который уже многие годы оказывает огромную поддержку учреждению.

Недавно фонд сделал подарок в виде обновленного оборудования для прачечной. В течение десятилетия школа использовала устаревшую бытовую технику и высушивала белье прямо в коридорах, где играли дети.

"Это для нас настоящий неоценимый подарок ! – поделилась эмоциями Рахат Талайбековна.

- Теперь у нас современные промышленные стиральные машины, сушилка и утюг. Весь коллектив и дети безмерно благодарны фонду за этот шаг".

Однако директор признается, что перед школой-интернатом еще стоит много вызовов. Количество учеников из удаленных регионов постоянно растет, и не хватает кроватей и постельного белья.

Кроме того, компьютерное оборудование устарело, и учителям приходится приобретать необходимое на свои средства.

Несмотря на эти трудности, в школе-интернате дети получают качественное образование и заботливое внимание. Бесценная поддержка фонда "Эл-Ди-Эс Черитиз" делает будни этого замечательного места немного ярче и легче.


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URL: https://www.vb.kg/436951
Теги:
дети, школа, Бишкек, Помощь, ЛОВЗ
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