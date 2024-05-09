В Баткене открыли переработку пластика в синтепон и пункт приема вторсырья в рамках фестиваля "ТРЭШ 6". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, продукция выпускается на предприятии по переработке пластика "Баткен Таза Аймак". Это единственный функционирующий цех в Кыргызстане, перерабатывающий пластик в технологическое синтетическое волокно. Теперь переработанный в синтепон пластик продают по более выгодной цене. В день на предприятии перерабатывают от 50-300 кг пластика. "В будущем эта инициатива может перерабатывать вторсырье, привезенное со всей Баткенской области", - считают организаторы фестиваля.

Также организаторы открыли пункт приема вторсырья "ЭкоБаткен" в городе. За сдачу пластика, бумаги, картона и алюминия баткенцы могут получить денежную компенсацию или товары для хозяйства и канцтовары. "В таких отдаленных регионах, как Баткенская область, необходимо организовать утилизацию вторсырья на месте, ведь транспортировать отходы до предприятий ресурсозатратно", - считают инициаторы.

Открытие пункта приема и производства синтепона состоялось в рамках экологического арт-фестиваля "ТРЭШ 6: Баткен без мусора". Также в рамках программы фестиваля более 300 школьников посмотрели выставку и спектакль по сказке Алтын Капаловой "Сверкающая гора" о борьбе школьников с мусорной горой в Баткенском музыкально-драматическом театре им. А. Жайнакова. Постановка создана под руководством режиссера театра Эрик кызы Чолпон и при участии баткенских актеров. Идея создания фестиваля и спектакля "Сверкающая гора" по одноименной книге принадлежит экоактивисткам Аймээрим Турсалиевой и Бермет Борубаевой. Посредством таких мероприятий они продвигают экологическую осознанность в Кыргызстане и решения вопроса мусорных свалок.