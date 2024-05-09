Редакция VB.KG поздравляет читателей с днем Победы

Дорогие наши читатели! Редакция VB.KG искренне поздравляет всех с днем Победы!

9 мая один из самых важных праздников, ведь Великая Отечественная война едва ли не все семьи кыргызстанцев коснулась лично, у кого-то отняв родных, кому-то покалечив судьбы.

Сегодня нашей общей Победе исполняется 75 лет. Мы желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее.

Во имя мира на земле. "Бессмертный полк" прошел по улицам Бишкека 2

Познав горечь утрат, мы должны помнить о подвиге наших дедушек и бабушек. И главное, извлечь урок из горьких событий тех долгих дней.

Уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны! Примите слова искренней благодарности. Желаем Вам крепкого здоровья и мира.

С Днем Победы!