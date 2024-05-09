"Бишкектеплоэнерго" запускает цифровые квитанции

Абоненты коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" могут получить квитанцию в цифровом формате. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, с помощью мобильного приложения MegaPay можно получить квитанцию в электронном виде и оплатить ее.
Для этого необходимо:
- зайти во вкладку "сервисы";
- нажать на "цифровую квитанцию";
- добавить адрес дома или квартиры;
- выбрать вид услуги и коммунальную службу;
- добавить лицевой счет и сохранить данные.
Отметим, что информация по платежам сохраняется автоматически.