"Бишкектеплоэнерго" запускает цифровые квитанции

Абоненты коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" могут получить квитанцию в цифровом формате. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, с помощью мобильного приложения MegaPay можно получить квитанцию в электронном виде и оплатить ее.

Для этого необходимо:

- зайти во вкладку "сервисы";

- нажать на "цифровую квитанцию";

- добавить адрес дома или квартиры;

- выбрать вид услуги и коммунальную службу;

- добавить лицевой счет и сохранить данные.

Отметим, что информация по платежам сохраняется автоматически.