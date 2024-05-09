Погода
$ 88.36 - 89.19
€ 94.75 - 95.75

"Бишкектеплоэнерго" запускает цифровые квитанции

287  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Абоненты коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" могут получить квитанцию в цифровом формате. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, с помощью мобильного приложения MegaPay можно получить квитанцию в электронном виде и оплатить ее.

Для этого необходимо:

- зайти во вкладку "сервисы";

- нажать на "цифровую квитанцию";

- добавить адрес дома или квартиры;

- выбрать вид услуги и коммунальную службу;

- добавить лицевой счет и сохранить данные.

Отметим, что информация по платежам сохраняется автоматически.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436956
Теги:
Бишкектеплоэнерго, информационные технологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  