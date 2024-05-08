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"Страны ЦА могут помочь Азербайджану в разминировании Нагорного Карабаха"

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Тюркоязычные республики Центральной Азии могут помочь Азербайджану в разминировании Нагорного Карабаха. По данным азербайджанского Агентства по разминированию, в 2023 году в Карабахе специалисты обнаружили 23 тысячи неразорвавшихся боеприпасов, 3,4 тысяч противопехотных мин и 5 тысяч противотанковых мин; общая территория региона - 440,3 тысяч га, из них очищено 53 тысячи га.

После окончания Второй карабахской войны 2020 года, по информации Trend, от мин пострадали 350 человек - 65 погибли, 285 получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2022 году заявил, что на разминирование Нагорного Карабаха требуется около 30 лет и выделение 25 млрд. долларов США.

На мой взгляд, в целях укрепления тюркоязычных отношений с Азербайджаном и оказания помощи братскому азербайджанскому народу будет правильным решением после согласования на уровне министерств обороны направить в Азербайджан от Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана по одной группе саперов для оказания содействия в работе по разминированию территории Нагорного Карабаха.

Конечно, речь идет не о сотнях специалистов. Вышеуказанные центральноазиатские тюркоязычные республики в состоянии отправить по 30 человек. Каждая группа получит свой участок работы. Через каждые три месяца будет происходить ротация личного состава. Поддержка Азербайджана со стороны тюркоязычных государств Центральной Азии в таком сложном вопросе как разминирование послужит жестом доброй воли и дружбы.

Центральноазиатские саперы в свою очередь получат реальный боевой опыт обезвреживания мин, снарядов, а также новые навыки саперного дела от азербайджанских коллег.

Помощь тюркоязычных республик центральноазиатского региона в разминировании Карабаха внесет свою ощутимую лепту в укреплении военно-политического сотрудничества Баку и стран Центральной Азии.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт


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URL: https://www.vb.kg/436957
Теги:
Азербайджан, Кыргызстан
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