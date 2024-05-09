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ООН поддержала идею Рустама Эмомали об объявлении Всемирного дня футбола

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), президентом Федерации футбола Таджикистана Рустамом Эмомали. Об этом сообщает пресс-служба ФФТ.

Занятия футболом является одним из лучших способов укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни, а также важнейшим средством объединения разных народов и наций. В связи с этим, президент Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали 9 февраля этого года впервые предложил Организации Объединенных Наций признать роль футбола на глобальном уровне и официально объявить Всемирный день футбола путем принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, продвигаемую помимо Таджикистаном еще двумя странами – Бахрейном и Ливией.

Данная резолюция подчеркивает важность проведения крупных международных спортивных мероприятий в духе мира, взаимопонимания, международного сотрудничества, дружбы и толерантности и без какой-либо дискриминации.

Таким образом, международное сообщество единогласно приняло инициативу президента Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации, главы Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали об объявлении 25 мая Всемирным днем ​​футбола.


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URL: https://www.vb.kg/436959
Теги:
ООН, футбол
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