Глава ГИК: В этом году квартирами будут обеспечены около 2 тысяч граждан

Для обеспечения граждан жильём кабмин Кыргызстана активизировал работу Государственной ипотечной компании. В настоящее время в Бишкеке и других городах ведется строительство многоэтажных ипотечных домов. Кому и на каких условиях будут предоставляться эти квартиры? Когда будут сданы строящиеся дома? На эти и другие вопросы в интервью нашему изданию ответил председатель правления Государственной ипотечной компании Алмамбет Шыкмаматов.

Алмамбет Насырканович, некоторые СМИ сообщали, что количество людей, стоящих в очереди на получение ипотечного жилья, превысило 100 тысяч человек. Это действительно так?

- Информация о том, что в очереди состоит более ста тысяч человек, неверна. Правильно говорить о количестве зарегистрированных людей на портале. Регистрация осуществляется онлайн. Любой желающий может войти и зарегистрироваться. Но если какие-то документы не в порядке, к примеру, если у супруги или супруга есть уже дом или квартира, то такие люди не смогут встать в очередь. На сегодняшний день в очереди на получение ипотечного жилья состоит 21 тысяча человек.

Можно ли каким-то образом продвинуть свою очередь вперед?

- Абсолютно невозможно. Все происходит через автоматизированную систему. Никто не может войти в программу и переместить кого-либо вперед или назад. В современном цифровом обществе сами граждане не позволят этого сделать. После того как гражданин, желающий получить ипотеку, встает в очередь, список публикуется на сайте. То есть человек может отслеживать очередность. Поэтому и создали автоматизированную систему, чтобы исключить влияние человеческого фактора.

За какое время вы сможете обеспечить квартирами более 20 тысяч человек, стоящих сегодня в очереди?

- В настоящее время в Бишкеке строится 7520 квартир, в Джалал-Абаде - 2280. Строительство – это поэтапный процесс, в рамках первого этапа в этом году квартирами будут обеспечены около двух тысяч граждан. Но возможности Государственной ипотечной компании значительно расширяются, так как Президент Садыр Жапаров распорядился обеспечить жильем всех граждан страны, нуждающихся в нем. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы эта инициатива была реализована.

Вы сказали, что возможности ипотечной компании расширяются. Что вы имеете в виду?

- Для повышения возможности населения получить доступное жилье реализуются три направления ипотечного кредитования. Первая программа называется "Социальная ипотека", в рамках которой квартиры могут получить многодетные семьи, родители-одиночки, граждане с ограниченными возможностями здоровья и молодые специалисты, проживающие в сельской местности. У них есть возможность получить жилье под 4 годовых. В рамках второго направления программы ипотечные кредиты под 4 сроком до 25 лет могут получить работники государственных учреждений и организаций. Они должны заплатить первоначальный взнос не менее 20 от стоимости квартиры. Также доступное жилье могут получить и остальные граждане из так называемого частного сектора. Им выдается ипотечный кредит сроком до 25 лет с процентной ставкой 8.

Немало людей, вложивших свои деньги в различные строительные кооперативы, пострадали. Правда ли, чтобы предотвратить подобные случаи, государство инициировало долевое строительство?

- Да, правда. Основное требование для участия в долевом строительстве следующее: граждане платят только 50 от общей стоимости жилья. Остальные 50 предоставит государство, которые должны быть погашены в течение 15 лет. Участникам данного направления могут быть граждане с 18 лет и не старше 70 лет на момент последней выплаты по ипотеке. Также их родственники (жена, муж) и несовершеннолетние дети не должны иметь недвижимость в Кыргызстане. Помимо этого, в течение трех лет до даты подачи заявления и момента получения финансирования на жилье не должно быть договоров купли-продажи недвижимости.

Откуда государство берет средства на строительство ипотечного жилья?

- Текущий уставный капитал нашего учреждения превышает сегодня 18 миллиардов сомов. С 2015 по 2020 годы уставный капитал Государственной ипотечной компании составлял всего 400 миллионов сомов. Средства от международных фондов еще не поступили, но мы их ожидаем. К примеру, подписаны соглашения с Саудовским фондом развития и Исламским фондом развития. Кроме того, используются 34 миллиона евро от Немецкого банка развития. Эти средства через банки предоставляются гражданам в регионах, живущим за пределами Бишкека и Оша.

Каковы дальнейшие перспективы в обеспечении населения жильем?

- В настоящее время вокруг города Бишкек существуют десятки жилмассивов. Все это свидетельствует о том, что жилищная политика в ранние годы была реализована неправильно. Бишкек, Ош и другие города в стране должны расти вертикально, а не горизонтально. Государство строит многоэтажные дома и уже начало предоставлять населению квартиры на льготных условиях. В основном это связано с тем, чтобы сохранить пахотные земли с целью обеспечения продовольственной безопасности.