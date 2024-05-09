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В Оше поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

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Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов в рамках мероприятий по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне навестил ветерана ВОВ Касымбая Жолдошова.

Поздравив ветерана в канун Дня Победы, градоначальник отметил, что особое внимание и необходимая поддержка ветерану ВОВ и труженикам тыла будет оказываться и в дальнейшем.

Ветерану вручена специальная денежная выплата от президента КР в размере 100 тыс. сомов, а также материальная помощь и праздничная продуктовая корзина от мэрии.

Помимо этого, заместители мэра города Ош, сотрудники аппарата мэрии и руководители городских и муниципальных служб навестили тружеников тыла и оказали им материальную помощь. На сегодня в Оше проживает один ветеран ВОВ и шесть тружеников тыла.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436968
Теги:
ветераны, Ош, мэрия
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