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Мужчину заживо сожгли за долги в Московской области

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В Московской области мужчину заживо сожгли за долги и оставили умирать в подъезде многоквартирного дома, передает СМИ.

По информации "ASTRA", инцидент произошел ночью 5 мая. В полицию обратилась школьная учительница, обнаружившая обугленное тело мужчины в подъезде своего дома.

Рядом с телом были разбросаны окурки, еда и пустая бутылка из-под спиртного. Правоохранители до сих пор не установили личность погибшего.

Подозреваемого задержали утром на следующий день возле продуктового магазина недалеко от места преступления. По версии следствия, неоднократно судимый за кражи 41-летний москвич убил своего знакомого за долги.

Он якобы поджег мужчину зажигалкой и оставил догорать в подъезде, в результате чего тот скончался. Как именно полиция установила причастность подозреваемого к убийству - неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/436970
Теги:
пожар, Москва
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