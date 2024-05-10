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Владимира Высоцкого осудили на 5 лет в России

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В Новосибирске осудили Владимира Высоцкого и приговорили его к 5 годам колонии, передает СМИ.

Новосибирский гарнизонный военный суд принял решение признать виновным в дезертирстве тёзку советского поэта и актера.

По информации "Осторожно, новости" приговор вступил в силу 3 мая. По версии следствия, военнослужащий армии России рядовой Высоцкий в декабре 2022 года покинул военную часть, и около года скрывался от следствия.

В ноябре 2023 года мужчина добровольно пришел в военкомат и стал фигурантом уголовного дела.

Согласно приговору, обвиняемый оставил службу во время мобилизации. Высоцкому грозило до 15 лет колонии, однако суд вынес решение с минимальным сроком заключения - 5 лет колонии общего режима.


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URL: https://www.vb.kg/436971
Теги:
Россия
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