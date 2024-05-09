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Сотрудница VB.KG чуть не попалась на крючок телефонных мошеннников

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Некие лица, представившиеся сотрудниками службы безопасности Национального банка КР, позвонили нашей сотруднице "Вечернего Бишкека", чтобы якобы обсудить смену номера телефона, привязанного к карточке М-банка. При этом разговор почему-то велся посредством мобильного мессенджера WhatsApp.

Один из них представился Беляевым Михаилом Дмитриевичем, а второй - Алтыновой Еленой Владимировной.

В ходе разговора мы попросили пресс-службу Нацбанка КР дать по этому поводу разъяснение, по крайней мере, подтвердить наличие таких сотрудников в банке. Как выяснилось, эти лица являются самыми обыкновенными телефонными мошенниками.

Как сообщили в НБ КР, в регулятор периодически обращаются граждане, столкнувшиеся с фактами мошенничества.

"Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками Нацбанка КР или коммерческих банков и под разными предлогами просят граждан сообщить им личные данные, реквизиты карты и так далее. В этой связи напоминаем, что Национальный банк никогда не запрашивает по телефону у граждан их личные данные и секретную информацию. Более того, Нацбанк не открывает счета гражданам, не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением. Поэтому настоятельно рекомендуем сохранять бдительность и не предоставлять личные данные мошенникам", - пояснили в пресс-службе Нацбанка КР.

Ниже представлены номера телефонов, с которых совершались звонки.


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URL: https://www.vb.kg/436974
Теги:
мошенничество, Кыргызстан, Нацбанк
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