Садыр Жапаров принял участие в Параде Победы в Москве

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 мая, в рамках официального визита в Российскую Федерацию в качестве почетного гостя принял участие в параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в г. Москве.

По окончании парада Победы президент Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран, главами делегаций и ветеранами ВОВ возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.