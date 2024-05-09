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Садыр Жапаров принял участие в Параде Победы в Москве

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- Светлана Лаптева
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 мая, в рамках официального визита в Российскую Федерацию в качестве почетного гостя принял участие в параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в г. Москве.

По окончании парада Победы президент Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран, главами делегаций и ветеранами ВОВ возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.


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URL: https://www.vb.kg/436982
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, День Победы, Москва
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