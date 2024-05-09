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День Победы остается символом единства памяти народов Кыргызстана и России

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79 лет назад советские воины подняли флаг своей страны над Рейхстагом в Берлине. Это ознаменовало победу в самой страшной в истории человечества войне - войне добра со злом в виде нацизма и расовой ненависти. Наши деды и прадеды тогда совершили невероятный подвиг, разгромив фашистов и их союзников, освободив Европу от гитлеровцев. Именно поэтому каждый год 9 мая жители СНГ и других стран мира гордо поднимают знамя победителей, отмечая очередную годовщину Великой Победы.

Кыргызстан, как и Россия, очень бережно относится к памяти о событиях Великой Отечественной войны, потому что это часть истории буквально каждой семьи. Наша страна сделала свой, весомый вклад в Великую Победу - кыргызстанцы сражались за общую Родину и трудились ради ее будущего.

На войну из республики ушли 365 тысяч человек, треть из которых не вернулась домой. Свыше 150 тысяч кыргызстанцев были награждены различными орденами и медалями. 73 кыргызстанских солдата были удостоены звания Героя Советского Союза. Тридцать четыре солдата получили все три степени Ордена Славы.

Героями были и те, кто трудился в тылу во имя Победы. Уже в первый год войны колхозам и совхозам Кыргызстана удалось сдать больше зерна, хлопка, мяса и шерсти, чем в довоенном 1940-м. Всего за период 1941–1945 годы кыргызские колхозы и совхозы заготовили 303,6 тысячи тонн хлеба и 22,3 тысячи тонн картофеля. В фонд обороны было сдано около 74 тысяч тонн зерна и более 8 тысяч тонн мяса. Кроме того, Красная Армия получила из Кыргызстана свыше 54 тысяч лошадей.

Кроме того, наша республика стала центром эвакуации промышленных предприятий и людей. Сюда были переведены более 30 крупных заводов, фабрик и мастерских, здесь строились новые промышленные объекты. Находившийся в глубоком тылу Кыргызстан стал базой для эвакуации жителей охваченных войной территорий. За 1941–1945 годы в республику переселилось свыше 300 тысяч человек, в том числе 16 тысяч человек - из блокадного Ленинграда.

Так что совсем неудивительно, что кыргызстанцы трепетно относятся к Дню Победы и сохраняют память о подвиге своих предков. 9 мая остается священным праздником для каждой семьи в стране. В этот день отовсюду слышатся песни фронтовых лет, к мемориалам и могилам фронтовиков возлагаются букеты ярко-красных цветов, как дань крови, пролитой за то, чтобы у нас сегодня была возможность жить.

К сожалению, с каждым годом ветеранов и тружеников тыла остается все меньше. По данным Минтруда республики на сегодня в Кыргызстане проживает всего 39 ветеранов Великой Отечественной войны. В их числе 3 инвалида и 18 участников ВОВ, 8 бывших узников концлагерей и 10 блокадников Ленинграда. Кроме того, в стране проживают 552 труженика тыла, 86 из них с инвалидностью.

Необходимо отметить, что Кыргызстан поддерживает участников ВОВ на уровне государства. Ветеранам выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот в размере 7000 сомов в месяц, а также пожизненная президентская стипендия в 10 тысяч сомов в месяц.

Кроме того, в этом году по решению президента Садыра Жапарова в Кыргызстане каждому ветерану окажут единовременную материальную помощь в сумме 100 тысяч сомов. Президент подписал распоряжение, согласно которому из его фонда будет выделено 4 млн 141 тысяча сомов.

В целом нужно отметить, что на фоне других стран Центральной Азии Кыргызстан выделяется своим особым отношением к памяти о Великой Отечественной войне и к Дню Победы. Это проявляется и на уровне руководства КР, и на уровне простых граждан. Так, например, в мае прошлого года наш президент Садыр Жапаров участвовал в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве. Тогда же он посетил Тверскую область, где открыл мемориал 60 тысячам воинам-кыргызам, павшим в одной из самых кровопролитных битв ВОВ под Ржевом и Вязьмой. В этом году глава государства также примет участие в параде Победы в столице России.

Что касается простых кыргызстанцев, то свое уважение ветеранам они ежегодно выражали в общенародной акции "Бессмертный полк". В День Победы с портретами семейных героев ВОВ в Бишкеке, Оше и других городах и селах республики выходили на шествие десятки тысяч людей.

"Я думаю, что День Победы - это такой праздник, который нельзя забыть, потому что это наша память, это наша история. Это показатель того, как нужно жить вместе бок о бок, поддерживать друг друга, переживать, болеть друг за друга. Сейчас специально стараются всякие мероприятия где-то закрыть, отменить. Это делают "западные друзья" для того, чтобы мы вот эту память не смогли передать нашему молодому поколению. Вот то, что с "Бессмертными полками" так получается. Хотя участники таких акций - это уже даже не сыновья, а больше даже внуки, тех кто участвовал в ВОВ. Думаю, что "Бессмертный полк" - это показатель того, что это актуально и что это забывать не нужно, и нужно праздновать этот день. У нас была общая история, даже общие корни, думаю об этом забывать нельзя. День Победы показывает, что мы вместе, и он нужен. Он показатель как можно дружно жить, несмотря на разные нации, на разные религии", - говорит экс-депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Между тем, западные партнеры, стремящиеся разорвать и уничтожить исторические связи бывших союзных республик, активно трудятся над разрушением и искажением памяти о Великой Отечественной войне. Представители Запада не просто изо всех сил стараются не замечать решающего вклада СССР в победу над фашистской Германией, но и пытаются переписать историю, обнулить заслуги советского народа и параллельно внедрить идеи нацизма.

Это осуществляется через проамериканских либеральных активистов, которые активно противостоят всему, что связано с чествованием героев ВОВ в нашей стране. Энкэошники не только стараются обесценить Великую Победу, но и пытаются внушить людям мысль, что когда-то их деды воевали "не на своей войне". Хотя, конечно, любой здравомыслящий человек понимает, что на тот момент не существовало отдельного государства - России, что советские люди боролись за жизнь каждого человека на общей Родине и что фашисты не делили народы СССР на "хороших" и "плохих": уничтожены должны были быть все.

С другой стороны, проплаченные американцами сторонники нацизма всячески пытаются оправдать (хорошо, хоть не героизировать) действия уроженцев республики, воевавших на стороне Третьего рейха в составе "Туркестанского легиона" и тому подобных формирований вермахта. Их лучших традициях американских методичек именуют "борцами за независимость", а вовсе не предателями своего народа.

Наличием достаточно серьезного западного лобби в нашей стране объясняется тот факт, что в КР до сих пор нет запрета на демонстрацию символов нацизма и пропаганды этой идеологии в СМИ. Уголовное наказание за подобные действия пытались ввести законодательно в 2016 году. Но прозападные медиа и НКО подняли страшный вой по этому поводу, в итоге документ так и не приняли. Увы.

На самом деле, конечно, очень трудно представить, что кыргызстанцы могли бы забыть подвиг своих предков. На такое способны только манкурты - люди, не знающие своего прошлого, отвернувшиеся от истории своей семьи.

Именно поэтому в нашей стране выступают против реабилитации фашизма и нацизма. Каждый житель Кыргызстана понимает, что память о героях ВОВ, каковыми являются не только непосредственные участники боевых действий, но и труженики тыла, дети, выросшие в это страшное время, является твердой гарантией того, что будущие поколения не допустят трагедии тех лет и будут бережно хранить мир.

Мы видим попытки Запада возродить нацизм. Мы понимаем, для чего США и ЕС воскрешают "коричневую чуму": это еще один инструмент ведения гибридных войн. Однако кыргызстанцы как потомки победителей фашизма не допустят искажения и фальсификации истории ВОВ, и не позволит надругаться над славным подвигом своих предков.


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URL: https://www.vb.kg/436983
Теги:
ВОВ, Кыргызстан
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