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"Бессмертный полк" не шагал по столице, но праздник все равно получился!

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- Надежда Хохлова
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Этот праздник со слезами на глазах по-прежнему дорог бишкекчанам, поэтому отмечали они его душевно, радостно, вместе! Тысячи людей пришли на площадь Победы, многие - с портретами своих героев. Принесли цветы к Вечному Огню.

Пробиться к звезде со священным пламенем было трудно – люди шли непрерывным потоком, неся в руках цветы. Постамент вокруг "Вечного огня" утопал в гвоздиках, пахнущих горечью. Но люди, принесшие их, радовались! Пели песни, знакомые с детства, рассказывали о тех, чьи портреты несли в руках. Не взять их с собой – не смогли, невзирая на запрет марша "Бессмертного Полка".

- Пришла сегодня с портретами, потому что для меня ценна и важна эта память. Я горжусь своими дедушками, если бы не их подвиг, сегодня не было бы нас, - рассказала бишкекчанка Елена Тихоненко.

К сожалению, в этот раз музыкальное сопровождение праздника на Площади Победы было очень кратковременным, но ситуацию спасли православные сестры милосердия, которые принеси с собой музыкальную колонку и организовали импровизированный концерт. Песни военных лет они пели хором со всеми, кто пожелал примкнуть к музыкальной компании. Получилось здорово и душевно! А эту песню они записали в подарок горожанам в День Победы:

В этом году было отменено только шествие "Бессмертного Полка" - из соображений безопасности, как объяснили в МВД. Другие же массовые праздничные мероприятия прошли в заранее запланированном формате.

Надеемся, что движение "Бессмертный полк" в следующем году пройдет в прежнем масштабе. Ведь он никогда не был политическим, это потребность народа отмечать День Победы вместе со своими героями – родными дедами и отцами. В этом и есть главная ценность "Бессмертного полка" - он помогает сохранить историю такой, какая она была. Это наша общая прививка от беспамятства, - объяснила координатор движения "Бессмертный полк-Кыргызстан" Зульфира Хайбуллина.


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URL: https://www.vb.kg/436985
Теги:
День Победы, Бишкек, Кыргызстан
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