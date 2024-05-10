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Бердаков: Строительство Камбар-Атинской ГЭС выгодно странам ЦА

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- Бакыт Басарбек
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Правительства Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана готовятся заключить соглашение о совместном строительстве и эксплуатации Камбар-Атинской ГЭС-1.

Для реализации проекта стороны создадут на территории Кыргызстана отдельное акционерное общество со следующим долевым участием сторон и уставным капиталом компании: Кыргызстан – 34, Казахстан – 33 и Узбекистан – 33. Основные источники финансирования проекта – это собственные средства учредителей компании и привлекаемые ею заемные и грантовые средства международных финансовых институтов и коммерческих банков.

Президент КР Садыр Жапаров дал старт строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 8 июня 2022 года. Затраты на проект составят 5-6 млрд долларов, а срок окупаемости составит 13-15 лет.

Строительство ГЭС займет 10 лет, в том числе первый гидроагрегат планируется сдать уже через четыре года. Камбар-Атинская ГЭС-1 мощностью 1860 МВт будет находиться на реке Нарын – выше по течению другой крупной ГЭС – Токтогульской (1200 МВт). Проект предусматривает строительство плотины высотой 256 метров и водохранилища в 5,4 млрд кубометров. Ежегодно станция будет вырабатывать 5,6 млрд кВт/ч.

Насколько важен данный проект не только для Кыргызстана, но и для Казахстана и Узбекистана, прокомментировал политолог Денис Бердаков. По его словам, вопрос о строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1 сдвинулся с мертвой точки, что уже немаловажно для всего региона.

"Во-первых, это его стоимость в районе 5 млрд долларов. Понятно, что одной стране такую стройку просто не вытянуть. Во-вторых, строительство любой ГЭС на реке Нарын – необходимый процесс не только для Кыргызстана, но и для всех стран Центральной Азии, и это все прекрасно понимают. Для Кыргызстана в первую очередь это возможность генерировать электричество. Для стран, которые находятся ниже по течению, главный вопрос – стабильное получение воды в поливной период.

В этих двух вопросах и была загвоздка, переговоры длились долго, и сейчас консенсус найден. Следует отметить, что намерение о строительстве было опубликовано перед встречей в Алматы, где будет подписано соглашение между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Это событие может говорить о том, что строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 важно для всех стран региона", - сказал Бердаков.

Политолог отметил, что международные финансовые институты заинтересованы оказать содействие в строительстве Камбар-Атинской ГЭС. "США давно проявляли интерес к похожим проектам в Таджикистане и Кыргызстане. Всемирный банк готов выделить от 500 млн долларов до 1 млрд. Между тем все ключевые управленческие решения будут сосредоточены между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном на период самоокупаемости, после этого плотина переходит в собственность Кыргызстана", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/436986
Теги:
Камбар-Ата, Кыргызстан
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