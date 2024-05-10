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В Финляндии памятник советским военным облили краской

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Неизвестные осквернили памятник советским военнослужащим в Хельсинки, залив его краской, сообщили в посольстве России в Финляндии.

"Утром 9 мая посольство получило информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию. Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

Как уточнили в дипведомстве, памятник был залит краской, но сотрудники и российские соотечественники устранили заметные следы повреждений. Вопрос о полном восстановлении памятника будет решаться с финской стороной.


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URL: https://www.vb.kg/436987
Теги:
Финляндия
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