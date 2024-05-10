Интервью с председателем Национального банка

В Кыргызстане 10 мая традиционно отмечают День национальной валюты и День банковского работника. Поэтому наш сегодняшний гость – председатель Национального банка Кубанычбек Боконтаев.

Кубанычбек Кенешович, по случаю Дня национальной валюты поговорим сначала о кыргызских банкнотах. Известно, что сом вводился в непростое для страны время…

Действительно, национальная валюта Кыргызстана вводилась в сложное для страны время. С распадом СССР произошел разрыв экономических связей между республиками. В стране сложились высокие темпы инфляции, которая переросла в гиперинфляцию. В сложившихся условиях введение собственной валюты стало началом проведения Кыргызстаном своей независимой экономической политики, был выбран курс на осуществление самостоятельной денежно-кредитной политики, что в последующем позволило стабилизировать инфляционные процессы в стране.

Обращаю внимание, что Кыргызстан стал первой страной в постсоветской Центральной Азии, которая решилась на непростой шаг и ввела собственную национальную валюту. Сом был введен в обращение в 4 часа утра 10 мая 1993 года.

Для обмена советских рублей на сомы у кыргызстанцев было четыре дня – с 10 по 14 мая. Согласно обменному курсу, 1 сом приравнивался к 200 рублям. В 18.00 часов 14 мая сом стал единственным законным платежным средством на территории нашей страны.

Первую серию банкнот необходимо было выпустить в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. В итоге выпустили в обращение всего за шесть-восемь месяцев, хотя, как правило, на это уходит два-три года, включая разработку дизайна, внедрение защитных элементов, печать и доставку банкнот.

Первые сомы обладали минимальным защитным комплексом. Это были деньги переходного периода, представленные лишь тремя номиналами: 1, 5 и 10 сомов, а также банкнотами мелких номиналов 1, 10 и 50 тыйынов. Все сомовые купюры имели одинаковое композиционное решение и отличались только цветом.

Напомню, что на сегодняшний день кыргызский сом является не только одной из самых стабильных валют в регионе, но и получает высокие оценки на международном уровне с точки зрения дизайна и защитных свойств.

Многих кыргызстанцев интересует, в какой стране и какая компания сегодня производит сомы?

Прежде всего отмечу, что производитель национальной валюты определяется на конкурсной основе. В настоящее время банкноты производят французская компания Oberthur Fiduciaire и американская компания Crane Currency, продукция которых отвечает самым высоким стандартам качества в области высокозащищенной печати.

Создание банкнот представляет собой довольно сложный многоступенчатый процесс. Работа занимает длительный период времени, как минимум 2-2,5 года. Это необходимо для разработки эскизов, внедрения защитных элементов и отработки технологии печатного производства и введения банкнот в обращение.

Другими словами, работа над созданием банкноты – это сложный творческий и технологический процессы, которые практически с самого первого дня требуют активного участия в нем не только художников, но и специалистов в области защиты денежных знаков, технологов печатного производства и даже тех специалистов, которые впоследствии будут заниматься вопросами обработки и утилизации ветхих банкнот.

Вместе с тем Национальный банк, как Вы знаете, выпускает не только банкноты, но и монеты. В настоящее время изготовителем циркуляционных монет является Королевский монетный двор Нидерландов, а наши коллекционные монеты в разные годы изготавливали Санкт-Петербургский, Московский, Литовский, Словакский, Польский и Казахстанский монетные дворы.

Граждане часто спрашивают, почему новые банкноты сразу не принимаются терминалами и не выдаются в банкоматах?

Для того, чтобы настроить банкоматы и терминалы на работу с новыми банкнотами, требуется определенное время. Это обусловлено тем, что финансово-кредитным и платежным организациям необходимо время на настройку терминалов с учетом широкой разветвленной сети терминалов и географического (регионального) расположения, включая обновление программного обеспечения либо замену самих терминалов или купюроприемников.

При этом, согласно установленным Национальным банком требованиям, финансово-кредитные организации, включая их агентов, не позднее шести месяцев с даты объявления Национальным банком о выпуске новых банкнот в обращение обязаны обеспечить настройку платежных терминалов и банкоматов на прием вводимых в обращение новых банкнот национальной валюты.

Какова стоимость изготовления новых банкнот?

Важно подчеркнуть, что все расходы, связанные с изготовлением банкнот национальной валюты, осуществляются за счет собственных средств Национального банка.

Стоимость изготовления банкнот не превышает их номинальной стоимости. При этом банкноты высоких номиналов обладают более высоким уровнем защиты от подделки и, следовательно, стоимость их изготовления немного выше стоимости изготовления купюр низкого номинала.

Перейдем к другим вопросам. По данным отдельных экспертов, в Кыргызстане уровень инфляции выше, чем в остальных странах Центральной Азии. Как в действительности обстоит ситуация?

На самом деле уровень инфляции в Кыргызстане находится около среднего значения среди показателей стран нашего региона.

После ускорения роста цен в мире в 2022 году в 2023 году темпы роста инфляции в странах Центральной Азии в целом начали замедляться. Согласно официальным статистическим данным, по итогам 2023 года уровень инфляции в странах региона сложился следующим образом: в Таджикистане – 3,8%, в Туркменистане – 6,7%, в Кыргызстане – 7,3%, в Узбекистане – 8,8% и в Казахстане – 9,8%. Так, уровень инфляции в Кыргызстане в 2023 году являлся средним среди стран региона.

На сегодняшний день в странах Центральной Азии мы наблюдаем сохраняющуюся тенденцию замедления уровня инфляции. При этом уровень инфляции в Кыргызстане находится в диапазоне более низких показателей инфляции среди стран Центральной Азии благодаря проводимой денежно-кредитной политике Национального банка.

Так, на середину апреля текущего года инфляция в Кыргызстане сложилась на уровне 5,2% в годовом выражении, что ниже среднего показателя стран региона. Наименьшая инфляция в марте сложилась в Таджикистане – 3,6%, наибольшая наблюдалась в Казахстане – 9,1%, в Узбекистане инфляция составила 8,0%.

Национальный банк ставит своей целью удержать уровень инфляции в 2024 году в рамках среднесрочного целевого показателя 5-7% посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики.

Президент Кыргызстана в своем недавнем интервью отметил, что Национальный банк за три года сумел увеличить запасы золота на 35 тонн, в то время как за 30 лет было накоплено 16 тонн. Благодаря чему удалось достичь таких показателей?

В первую очередь, необходимо отметить, что объем золотовалютных резервов Кыргызстана находится на исторически максимальных значениях и по состоянию на 6 мая 2024 года достиг 3 млрд 625 млн долларов США. Так, за последние три года рост золотовалютных резервов Кыргызстана составил порядка 1 млрд долларов США.

Возвращаясь к Вашему вопросу, поясню, что объем золота в активах Национального банка за последние три года увеличился в результате покупки Национальным банком золота, предложенного ОАО "Кыргызалтын" и местных субъектов производства драгоценных металлов.

Таким образом, учитывая операции Национального банка как по покупке, так и по продаже золота, объем золота в активах Национального банка по состоянию на конец апреля 2024 года составил около 52 тонн.

Каковы на сегодня тенденции развития банковского сектора?

Основные показатели банковского сектора продолжают расти, банковская система по-прежнему демонстрирует устойчивость и поступательное развитие.

В силу расширения ресурсной базы коммерческих банков население страны активнее вкладывает свои сбережения. В связи с увеличением кредитования улучшается и общая экономическая ситуация в республике.

Суммарные активы банковского сектора с начала 2024 года выросли на 7,3% и на 1 апреля 2024 года достигли 658,9 млрд сомов. Подобная динамика, как я уже отметил ранее, оказывает положительное влияние на экономику Кыргызстана. Наблюдается рост финансирования для развития крупных компаний, субъектов малого и среднего бизнеса и др.

Объем кредитного портфеля клиентов банковского сектора составил 262,7 млрд сомов, то есть увеличился с начала 2024 года на 1,9%. Объем депозитной базы составил около 465,7 млрд сомов, увеличившись на 8,0% по сравнению с показателями на конец 2023 года, что свидетельствует о повышении доверия населения к банковской системе.

Вместе с тем хотел бы напомнить о весьма значимом событии для всех вкладчиков Кыргызстана, а именно о принятии Закона "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О защите банковских вкладов (депозитов)". Как уже ранее сообщалось, благодаря указанному нововведению увеличена с 200 тыс. до 1 млн сомов гарантированная сумма компенсации по депозитам вкладчиков коммерческих банков, микрофинансовых компаний и жилищно-строительных кредитных компаний при наступлении в них несостоятельности.

Национальный банк в целях снижения рисков, связанных с зависимостью от курса иностранной валюты, продолжает непрерывную работу по дедолларизации экономики, вследствие чего уровень долларизации кредитного портфеля банковского сектора Кыргызстана продолжает снижаться. Так, по состоянию на 1 апреля 2024 года данный показатель составил 21,7%, снизившись на 6,2 п.п. за последние 3 года (в 2021 году – 27,9%).

Кроме того, на валютном рынке также сохраняется стабильная ситуация. Национальный банк в рамках режима плавающего обменного курса по мере необходимости участвует в валютных торгах для предотвращения резких колебаний обменного курса.

Национальный банк утвердил концепцию развития открытого банкинга в Кыргызстане. Какие возможности в связи с этим открываются перед коммерческими банками и бизнесом?

Прежде всего объясню, что открытый банкинг представляет собой финансовую практику, позволяющую третьим сторонам получать доступ к банковским и финансовым данным потребителей (с их согласия) через программные интерфейсы приложений (API).

API (Application programming interface) – это программный интерфейс приложений, набор инструкций, который позволяет разным приложениям общаться между собой, т.е. через единые стандарты.

Концепция развития открытого банкинга в Кыргызской Республике утверждена Национальным банком 29 марта 2024 года. Основной целью Концепции является определение подходов и шагов внедрения открытого банкинга в нашей стране.

Внедрение открытого банкинга позволит развивать существующие финансовые услуги и сервисы, основанные на возможности безопасного обмена информацией, а также создавать новые банковские и платежные продукты. Вместе с тем открытый банкинг способствует снижению сроков и издержек на запуск новых финансовых продуктов.

Мы полагаем, что внедрение открытого банкинга окажет положительный эффект как на развитие банковского и платежного секторов, так и на уровень предоставляемых населению финансовых услуг, повысит их доступность и эффективность.

В Жогорку Кенеше КР приняли законопроект "О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике". Насколько теперь расширится перечень банковских операций микрофинансовых организаций?

Целью данного законопроекта является увеличение доли безналичных платежей путем расширения перечня банковских операций, предоставляемых микрофинансовыми и микрокредитными компаниями.

Речь идет о предвыпущенных кредитных картах национальной платежной системы для выдачи кредитов в безналичной форме (за исключением овердрафта) и эквайринге платежных карт, электронных денег, выпущенных на территории Кыргызской Республики, двухмерных символов штрихкода (QR-кода) и других платежных инструментов при условии, что микрофинансовая организация имеет соответствующую лицензию на указанные операции. При этом должны соблюдаться требования законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, а также нормативных правовых актов Национального банка.

Национальный банк регулярно штрафует обменные бюро за нарушения. Эффективны ли такие меры?

Следует понимать, что штраф, согласно нормативным правовым актам Национального банка, является не единственной, а лишь одной из мер воздействия. Штрафы налагаются за нарушения требований законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка.

Штраф является наиболее эффективной мерой воздействия и применяется в целях предупреждения совершения новых нарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, а также защиты интересов потребителей и обеспечения соблюдения нормативных требований.

Помимо штрафов в случае серьезных нарушений Национальный банк приостанавливает либо отзывает лицензию обменного бюро.

И в завершение беседы могли бы Вы, как профессионал с большим опытом работы, в День банковского работника дать несколько советов начинающим банковским работникам?

Прежде всего, хочу обратить внимание на то, что новые направления в банковском секторе развиваются быстрыми темпами, поэтому начинающим сотрудникам важно быть в курсе последних тенденций, законодательных изменений и инноваций в банковской сфере. Инвестируйте в свое образование и профессиональное развитие. Придерживайтесь высоких стандартов этики. Умение нестандартно мыслить, находить оригинальные способы решения задач и генерировать новые идеи всегда высоко ценятся работодателем.

Кроме того, важно развивать навыки коммуникации и умение работать в команде.

При этом следите за инновациями и технологическими изменениями в отрасли. Технологии играют все более важную роль в банковском секторе, и способность адаптироваться к новым тенденциям может определить успех вашей карьеры.

Ну и в заключение подчеркну, что просто нужно любить свою работу. Учиться и перенимать опыт у старшего поколения. Молодой специалист обычно желает иметь все и сразу – и высокую зарплату, и быстрый профессиональный рост, однако изначально необходимо наработать навыки и умения, научиться планировать и контролировать себя, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи и достигать желаемых результатов. Думаю, эти советы помогут начинающим банковским работникам успешно адаптироваться и развиваться в своей профессиональной деятельности.

Источник: Кабар