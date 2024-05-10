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Садыр Жапаров поздравил банковских работников с праздником

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 мая, поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уважаемые работники банковской системы!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Профессиональный праздник банковского работника неразрывно связан с историческим событием для суверенного Кыргызстана – введение национальной валюты – кыргызского сома, которое заложило основу для осуществления независимой экономической политики страны.

На сегодняшний день банки составляют важный сектор экономики, и выступая финансовыми посредниками, оказывают содействие развитию страны через финансирование приоритетных экономических направлений и предоставление современных банковских услуг.

Банковский сектор страны продолжает свое устойчивое развитие и показывает значительный рост основных показателей, включая увеличение объемов кредитования, депозитной базы и капитала.

Вместе с тем в современных условиях развития цифровых технологий и учитывая мировые тенденции и вызовы, банковскому сектору необходимо наращивать потенциал цифровой инфраструктуры, расширять применение инновационных продуктов и ускорить внедрение принципов устойчивого финансирования и зеленой экономики.

Уважаемые работники банковской системы! Мы всегда подчеркиваем, что успешное выполнение обозначенных задач, поставленных перед банковской системой в современных условиях, требует от банковских работников передового опыта и знаний, высокой квалификации. Потому что от вашей эффективной работы зависит экономика всей страны, ее денежно-кредитная политика.

Ваш высокий профессионализм являются ключевыми факторами в экономическом развитии нашей страны, обеспечивая финансовую стабильность и поддерживая доверие наших граждан к банковской системе.

Желаю вам продолжать предпринимать позитивные шаги для процветающего будущего Кыргызстана.

Желаю Вам крепкого здоровья и семейного счастья. Пусть ваш добросовестный труд всегда сопутствует успеху нашей страны!", - говорится в поздравлении главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/436991
Теги:
банковский сектор, праздник, президент, Кыргызстан, поздравление
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