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Налогоплательщики КР могут оценить работу Единого окна через QR-код

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Государственная налоговая служба для улучшения качества обслуживания налогоплательщиков запускает онлайн сервис по оценке качества работы Единых окон в налоговых органах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, теперь налогоплательщики могут оставить свой отзыв о качестве обслуживания, отсканировав QR-код, размещенный в местных налоговых органах.

Для отправки отзыва нужно направить камеру мобильного телефона на QR-код и выставить оценку по 5-балльной шкале.

Так, при выборе положительной оценки, можно оставить комментарий, указав номер обслужившего окна, дату и время посещения налогового органа.

В случае предоставления отрицательной оценки налогоплательщики могут выбрать один или несколько вариантов из выпадающего списка причин, включая некомпетентность или грубость сотрудников, длительное обслуживание или ожидание очереди, а также отвлечение сотрудников на телефон или другие факторы.

Кроме того, налогоплательщики могут оставить комментарий и указать свои контактные данные для получения обратной связи с ответственными сотрудниками ГНС.

Оценка обслуживания может значительно улучшить качество обслуживания, выявить проблемные участки, повысить доверие общества и обеспечить более эффективное взаимодействие с налогоплательщиками.


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URL: https://www.vb.kg/436992
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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