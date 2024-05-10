Темиров нашел золото геббельсовской пропаганды

Temirov Live обрушил на кыргызстанцев очередное расследование века: "Жапаров тайно вывозит золото в Кипр!"

Ну, во-первых, профессиональным журналистам-расследователям, публикующим свои опусы на русском языке, следовало бы знать, что не "в", а "на" Кипр. Во-вторых – вероятно, советскую комедию "Бриллиантовая рука" пересмотрели. Хорошо, что не обвинили президента в том, что он "тайно посещает любовницу".

Нашел, в общем, лауреат госдеповских премий "что-то похожее на золото". Точнее, даже не он нашел, а еще какой-то горе-расследователь. Забросил в интернет видео про предметы, напоминающие золотые слитки. А Болот Темиров бесстыдно изменил бы самому себе, если бы не попытался в очередной раз натянуть сову на глобус (в смысле привязать как бы золото к Садыру Жапарову и предположить, что президент под покровом ночи как бы переправляет это богатство в дальнее зарубежье).

При чем здесь Геббельс? Если кто-то вдруг забыл, Йозеф Геббельс – немецкий государственный и политический деятель, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии, бесславно окончивший свою деятельность в 1945 году. Именно Геббельсу почему-то приписывают известную фразу: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят".

На самом деле автор этого тезиса – не менее известный земляк Геббельса Адольф Гитлер. Фраза вырвана из его книги "Майн Кампф" (звучит почти как "Темиров Лайв"). Полностью цитата звучит так: "Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Они знают, что в малом они и сами способны солгать. Большая ложь просто не придет им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Солги только посильней – что-нибудь от твоей лжи да останется".

Поистине золотые слова! Гитлеру и Геббельсу с его построенной на откровенной лжи пропагандой в свое время поверили миллионы немцев.

По этому же принципу – ври по-крупному и не красней – действуют многие современные пропагандисты. И Болот Темиров со товарищи – не исключение.

Так что же там с золотом? Вот они – слитки или не слитки. В ящиках-не ящиках, больше похожих на картонные коробки. Вот голос за кадром, обращающийся к кому-то невидимому "Сабыр-ава". Золото-не золото готово к отправке. Откуда и куда? Темиров под микроскопом изучил ящики и пришел к выводу, что на них указаны коды аэропортов "Тамчы" и "Ларнака" (Кипр).

Итак, что-то в коробках отправляется из Кыргызстана на Кипр. Кто это "что-то" везет? С точки зрения Temirov Live, ответ очевиден. Конечно, Жапаров, кто же еще?! Жапаров, если довериться темировской пропаганде, именно для того и пришел во власть, чтобы обобрать до нитки любимую родину и оставить народ с голым задом на пепелище…

А кто такой Сабыр-ава? Судя по всему, расследователи имеют в виду старшего брата президента, Сабыра Жапарова. Два года назад интернет облетело фото Сабыра Нургожоевича с золотыми слитками в руках. "Расследователи" от Темирова – люди не злопамятные, просто злые, и память у них хорошая. Особенно когда дело касается президента и его ближайшего окружения. "Расследователям" почему-то не приходит на их псевдоаналитический ум, что, когда человек хочет тайно вывезти из страны золото – он не станет позировать фотографу с этим самым краденым золотом… Впрочем, скорее всего, "расследователи" сами все прекрасно понимают. И вполне сознательно лепят ложь на ложь, добиваясь упомянутого Гитлером эффекта чудовищной лжи, в которую народ охотнее поверит.

Тот снимок почти двухгодичной давности Садыр Жапаров в свое время прокомментировал и объяснил. Рассказал, что в сложные времена Лондонский рынок драгоценных металлов ввел в отношении Кыргызстана определенные ограничения. Тогда турки изъявили желание купить кыргызское золото, и Сабыр Жапаров ездил со слитками в Турцию и там с ними фотографировался именно с целью возможной продажи.

А вот с какой целью совершают все эти лживые кульбиты журналисты-пропагандисты из Temirov Live? Эта цель проста и незатейлива: вбить клин между президентом и народом. Настроить кыргызстанцев против Жапарова – со всеми вытекающими из такого противостояния последствиями.

На что еще они могут пойти ради достижения этой цели? Да на что угодно. Под любую ложь можно подвести еще более лживую информацию, нанизать фейк на фейк и получить настоящие фейковые бусы. В которые окончательно запутавшийся народ начнет понемногу верить.

Если допустить, что Садыр Жапаров тайком грабит родное государство, вывозя "в Кипр" золото Кумтора, то можно допустить и то, что Кумтор он отобрал у канадцев для своей личной выгоды; что аэропорт в Тамчы был построен исключительно для этого же; что по миру президент ездит на самом деле не для привлечения инвесторов и налаживания дипломатических отношений, а разнюхивает, где можно подороже продать ворованное золото; что школы он открывает тоже лишь для того, чтобы вбивать в головы подрастающего поколения идею о приоритете личного обогащения над всеми прочими радостями жизни…

Много чего можно нафантазировать. Хуже всего то, что власть пока проигрывает информационную войну. Попытки объясниться, предпринятые ГКНБ, президентской пресс-службой и другими, выглядят неубедительным стремлением оправдаться. Нет, мол, это все неправда. Кумтор почему-то молчит, не давая никакого официального комментария относительно золота, которое строго учтено и никуда не пропадает. Молчит Нацбанк. Да и аэропорт пока не дал внятного ответа – был ли действительно случай вывоза за границу большой партии золотого груза.

Когда говорят "неправда" - народ, увы, больше склонен не верить. Информационная война – это не вежливое выступление в костюме и галстуке, в белых перчатках, с тщательным подбором слов и терминов. Настоящие бойцы информационных войн используют совсем другие методы и формы. Тут уж напрашивается цитата американского писателя Роберта Шекли: "Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно".

Значит ли это, что власти должны уподобиться завравшимся "расследователям" и тоже лгать напропалую? Ни в коем случае. Но на каждую фейковую инфоатаку надо отвечать массированной контратакой, в данном казусе – четким и конкретным выступлением каждой структуры, имеющей отношение к распространенной недостоверной информации. Не Камчыбеку Ташиеву же одному отдуваться. Народ в состоянии выслушать и сопоставить информацию из разных источников и разобраться, где истина, а где… Temirov Live.